Великопостное послание предстоятеля УПЦ

Воспряни, о душе моя,

деяния твоя, яже соделала еси, помышляй,

и сия пред лице твое принеси,

и капли испусти слез твоих;

рцы со дерзновением деяния и помышления Христу и оправдайся.

(Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского)



Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Приблизилось время покаяния, наступила духовная весна — та весна, которая обновляет наши внутренние силы, дарует нам предощущение Воскресения Христова.

Пост есть не только дело аскетического подвига, но, в первую очередь, подвига внутреннего и испытания себя пред лицом Божиим. Пост требует от нас не только оправдания пред Богом, но и изменения себя, гармоничного устроения всех сил нашего естества. Наши постные труды не должны быть напрасны, не должны быть подобны деланию без плода, тем более что пост — это тот труд, который приносит плод не впоследствии, а по мере его исполнения. «Испытай себя самого, человек!

… Спроси себя самого, каков был ты до поста и каким стал, постясь? Из того, что мы делаем, одно приносит плод впоследствии, в другом с самым делом совмещается и плод», — говорит святитель Иоанн Златоуст.

В трудах подвига поста у нас есть достойные и сильные помощники и сомолитвенники — это святые, которые, пройдя через нелегкие земные труды и тяжелые лишения, в терпении стяжали блаженную часть со Христом в Царствии Божием.

Будем помнить, что святые были такими же людьми, как и мы, со своими немощами и изъянами, недостатками, но с помощью благодати Божией они смогли превозмочь свое немоществующее естество и, достигнув благодатной человечности, подняться до вершин святости.

Господь наш Иисус Христос в своем Святом Евангелии указывает нам на эти необходимейшие основы святости, которые заключаются в любви к Богу и ближнему, который есть брат наш. Поэтому дела милосердия, сострадания, жертвенности — существеннейшая содержательная сторона поста, через свое деятельное осуществление дарующая нам сораспятие со Христом. Потому что человек, посвятивший себя делам жертвенности, приобретает от Бога удел Христов. И это доброделание должно совершаться не ради морального самоудовлетворения, не ради славы от людей, а ради соучастия в жертвенном подвиге Христа Спасителя. Сей подвиг наш должен совершаться в скромности и нестяжательности. «Преломи хлеб свой, и дай нищим. Ты даешь не свое; Бог для того дал тебе в избытке, чтобы и ты подавал другим. Достаточно с тебя насущного хлеба, как научен ты в молитве; поэтому не собирай себе соломы для огня и мучения», — поучает нас преподобный Ефрем Сирин.

Дело поста должно не ожесточать, а умягчать наше сердце, так как истинный пост привлекает к нам благодать и милость Божию и соделывает из нас кротких агнцев стада Христова.

Пусть в эти дни каждый из нас проанализирует прошедший год, рассмотрит свои добрые и недобрые поступки, очистит горницу своей души, дабы вместить в нее и Тайную Вечерю Господню, и суд над Христом, и поругание Его, и само Распятие Господне. Если мы постараемся устроить это, приложим усилия, то в наше сердце вселится непередаваемая радость Воскресения Христова.

Хочу пожелать вам, дорогие братья и сестры, обильной помощи Божией в прохождении поста, совершенствования в делах добродетели, в непрестанном осмыслении подвига Искупления Христова, в осознании необходимости несения истины и милости Христова Евангелия окружающим людям, чтобы Дар Воскресения Христова стал достоянием и утешением всего человечества.

+Владимир,

Митрополит Киевский и всея Украины,

Предстоятель Украинской Православной Церкви