Митрополит Владимир благословил верующих на Великий пост

17 марта, в Прощеное воскресенье, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир молился за вечерней в храме прпп. Антония и Феодосия Печерских Святой Успенской Киево-Печерской Лавры.

В конце Вечерни Блаженнейший Владыка совершил молитвенное последование на начало Святую Четыредесятницу и обратился к богомольцам с поучительным словом.

«Сегодня мы вспоминаем о великой любви Бога к роду человеческому. Без этой любви не происходит ничего. Так возлюбил Бог мир, что отдал сына Своего Единородного, чтобы каждый, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Христос дает миру свет, чтобы мы налаживали отношения друг с другом и со всеми вместе. Пост - это великий подвиг, и кто захочет нести его в своем сердце, тот должен лелеять его со всеми усилиями святости и праведности. Пусть в этот святой вечер пошлет нам свое Божественное благословение, которое будет покрывать, просвищать и давать нам велию милость», - сказал Владыка Владимир.

Затем Первосвятитель попросил у духовенства и верующих прощения и благословил всех на прохождение Великого поста.

В конце по благословению Блаженнейшего Владыки были розданы образочки Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

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