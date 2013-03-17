Два новых женских монастыря появились в Украине
10:59, 17 марта 2013Православие
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Решение Священного Синода
Священный Синод Украинской Православной Церкви на заседании 15 марта благословил открытие двух новых женских монастырей (Журналы № 30-31).
Ставропигиальный женский монастырь в честь святой великомученицы Варвары будет открыт в Белоцерковской епархии, на месте прихода в честь святой великомученицы Варвары (г. Кагарлык Кагарлыцкого района Киевской области).
В селе Горенка Киево-Святошинского района будет открыт ставропигиальный женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Киево-Братская»
Синод также благословил открытие скита Свято-Николаевского женского монастыря при приходе в честь Тихвинской иконы Божией Матери в селе Плавные Васильевского района Запорожской области (Журнал № 33).
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