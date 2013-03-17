УПЦ просит государство предоставить ей статус юрлица

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир от имени и по поручению Священного Синода Украинской Православной Церкви (Журнал № 22) обратился к Президенту Украины с предложениями по решению актуальных вопросов государственно-церковного взаимодействия в Украине.

Одно из предложений касается предоставления религиозным объединениям возможности приобретать статус юридического лица.

Согласно закону Украины «О свободе совести и религиозных организациях» статус юридического лица могут иметь только религиозные общины, управления, центры, монастыри, братства и тому подобное. Однако, религиозные объединения получить такой статус не могут. Поэтому и Украинская Православная Церковь как религиозное объединение не является сегодня юридическим лицом.

Предстоятель УПЦ попросил Президента посодействовать внесению соответствующих изменений в законодательство, чтобы религиозные объединения получили право приобретать статус непредпринимательских юридических лиц.

«Это позволит нашей Церкви значительно усовершенствовать социальную, благотворительную, культурно-просветительскую и иную общественно полезную деятельность», - говорится в тексте обращения.

Еще одна просьба касается закрепления за религиозными организациями право на учреждение общеобразовательных учебных заведений и признания государством дипломов и научных степеней выпускников высших духовных учебных заведений.

Украинская Церковь также просит запретить приватизацию бывшего имущества религиозных организаций, находящегося в государственной и коммунальной собственности — с целью сохранения того, что со временем должно быть возвращено Церкви.

Вместе с тем отмечается, что Церковь не настаивает на немедленном возвращении всего, что когда-то ей принадлежало, но считает необходимым усовершенствовать механизм возвращения бывшей церковной собственности.

Правмир