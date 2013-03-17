Церковь празднует память святого благоверного князя Даниила Московского.

Святой благоверный князь Даниил Московский родился в 1261 году и был четвертым сыном святого великого князя Александра Невского. В жизни св. благоверный князь Даниил отличался благочестием, кротостью и миролюбием.

Во все дни его жизни никто не нанес ущерба державе его, и сам он не покушался насилием приобретать чужие области, благодаря Бога за данное ему в жребий благословенное наследие — державу преславного града Москвы. Со времен блаженного князя Даниила честь и слава первокняжения и первосвятительства начали приближаться к боголюбивому граду Москве. В 1302 г. Московское княжество увеличилось за счет мирного присоединения Переяславского княжества. Однако св. князь не услаждался властолюбием, но, ограждаясь страхом Божиим, преуспевал в братолюбии.

Богоугодно господствуя в Московских пределах, св. князь Даниил построил за Москвой-рекой монастырь, который стал называться по его имени Даниловский. В этом монастыре сам князь принял иноческое пострижение. Приняв схиму, св. благоверный князь на 42 году жизни мирно отошел ко Господу 4 марта 1303 года. 30 августа 1652 года мощи его были обретены нетленными.

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