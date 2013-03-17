В Киеве состоялось заседание Синода Украинской Православной Церкви

15 марта 2013 года в Синодальном зале Успенской Киево-Печерской лавры под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира состоялось очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Утвержден оргкомитет по организации мероприятий в честь 1025-летия Крещения Руси во главе с управляющим делами Украинской Православной Церкви митрополитом Бориспольским Антонием, а также определен порядок богослужений в праздничные дни 27-28 июля 2013 года. Епархиальным архиереям Украинской Православной Церкви предписано провести юбилейные празднования и в своих епархиях. Также учреждена награда «1025-летие Крещения Киевской Руси».

Решено направить письмо Блаженнейшего митрополита Киевского Владимира на имя Президента Украины В.Ф. Януковича с предложениями по решению актуальных вопросов государственно-церковных отношений в современной Украине.

Также принято решение направить обращение от имени Блаженнейшего митрополита Владимира Президенту Украины В.Ф. Януковичу, председателю правительства Украины Н.Я. Азарову и главе Верховной Рады В.В. Рыбаку с просьбой не допустить принятия законопроекта № 2342, расширяющего объем понятия «дискриминация», что создает возможность трактовать как дискриминацию традиционно негативное отношение Церкви к гомосексуализму.

Утверждена Концепция высшего духовного образования Украинской Православной Церкви.

Епископом Васильковским, викарием Киевской митрополии избран клирик Киевской епархии архимандрит Николая (Почтовой); епископом Новоазовским, викарием Донецкой епархии избран клирик данной епархии архимандрит Варсонофий (Винниченко).

Также Синод принял ряд решений, касающихся жизни монастырей и cинодальных отделов Украинской Православной Церкви.

Патриархия.ru