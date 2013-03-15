Из греческого монастыря украдена десница св.Поликарпа Смирнского

Десница Святого Поликарпа Смирнского была похищена из греческого монастыря Панагия Ампелакиотисса (расположен в городе Навпакт в западной Греции), сообщило греческое агентство церковных новостей Ромфея.

По имеющейся информации, в ночь на 14 марта неизвестные проникли на территорию монастыря и похитили из храма десницу Святого Поликарпа Смирнского.

Об этом сразу же было сообщено в полицию, которая уже начала расследование.

pravoslavie.by