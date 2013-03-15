Из греческого монастыря украдена десница св.Поликарпа Смирнского
14:16, 15 марта 2013Православие
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Полиция уже начала расследование
Десница Святого Поликарпа Смирнского была похищена из греческого монастыря Панагия Ампелакиотисса (расположен в городе Навпакт в западной Греции), сообщило греческое агентство церковных новостей Ромфея.
По имеющейся информации, в ночь на 14 марта неизвестные проникли на территорию монастыря и похитили из храма десницу Святого Поликарпа Смирнского.
Об этом сразу же было сообщено в полицию, которая уже начала расследование.
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