Сегодня день памяти иконы Божией Матери «Державная»

Церковь празднует память иконы Божией Матери «Державная».

Эта икона явила себя 2 марта 1917 года в селе Коломенском под Москвой, в день отречения царя Николая II от престола.

Крестьянке Евдокии Андриановой, жившей недалеко от села Коломенского, в сновидении таинственный голос сказал: «Есть в селе Коломенском большая чёрная икона. Её нужно взять, сделать красной, и пусть молятся». Через некоторое время крестьянка вновь во сне увидела белую церковь и величественно восседавшую в ней Женщину. Сновидения были настолько ясны и впечатляющи, что Евдокия решила идти в село Коломенское в Вознесенскую церковь.

Настоятель церкви отец Николай Лихачев, выслушав её рассказ, показал все старинные иконы Богородицы в иконостасе, но ни в одной из них не нашла крестьянка сходства с увиденной во сне Женщиной. После долгих поисков в подвале, среди старых досок нашли большую старую чёрную икону Божией Матери. Когда её отмыли от многолетней пыли, то всем присутствующим представилось изображение Божией Матери как Царицы Небесной, величественно восседающей на царском троне в красной царской порфире, с короной на голове, скипетром и державой в руках. На коленях Она держала благословляющего Богомладенца Иисуса.

В этом образе Евдокия Андрианова увидела полное соответствие со своими сновидениями. Впоследствии было установлено, что в Коломенское икону привезли в 1812 году на хранение при эвакуации Вознесенского монастыря Московского Кремля, но затем о ней забыли.

Многие стали считать, что символ этой иконы Божией Матери в том, что отныне в России не будет законной земной власти, что Царица Небесная приняла на Себя преемство власти державы Российской. Списки иконы разошлись по всей стране, появились служба иконе Божией Матери и акафист, составленный с участием патриарха Тихона.

Но вскоре жесточайшие гонения обрушились на почитателей «Державной» иконы Божией Матери, молившихся перед ней по всей России. Списки иконы Божией Матери были изъяты из всех церквей, были арестованы тысячи верующих, осмеливающихся хранить у себя изображение «Державной» иконы Божией Матери, а составители службы и канона расстреляны. Подлинник иконы Богородицы «Державная» был изъят и более полувека томился в запасниках Исторического музея. В настоящее время икона Богородицы возвращена в храм в честь Казанской иконы Божией Матери в Коломенском.

Правмир