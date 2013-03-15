Патриарх Кирилл поздравил Папу Римского Франциска с избранием на престол

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Папу Римского Франциска с избранием на престол Римско-Католической Церкви, сообщает сайт Московского Патриархата. В тексте поздравления, в частности, говорится:

«Сердечно поздравляю Вас с избранием на высокое и ответственное служение предстоятеля Римско-Католической Церкви.

При Вашем предшественнике — Папе Бенедикте XVI — отношения между Русской Православной и Римско-Католической Церквами получили новый импульс и были отмечены положительной динамикой. Искренне надеюсь, что и содействием Вашего Святейшества сотрудничество между нашими Церквами будет развиваться в духе братской любви и взаимопонимания.

При восшествии на папский престол Вы избрали имя Франциск, которое напоминает об известных святых Католической Церкви, явивших пример жертвенного посвящения себя страждущим людям и ревностной проповеди Евангелия. В этом усматривается Ваше желание и далее заботиться о бедных и страждущих, к которым Вы проявляли милосердие и любовь на протяжении долгих лет Вашего служения в Аргентине, продолжая дело проповеди о Христе Распятом и Воскресшем современному миру.

Те же служения являются сегодня приоритетными и для Русской Православной Церкви, что открывает возможность для соработничества и взаимодействия с Римско-Католической Церковью.

Православные и католики призваны сегодня также объединить усилия для защиты христиан, нуждающихся в поддержке и участии, подвергающихся притеснениям и гонениям в разных уголках планеты. Совместные труды необходимы и для утверждения традиционных нравственных ценностей в современных секулярных обществах.

Примите, Ваше Святейшество, мои самые добрые пожелания мира, крепости духовных и физических сил, щедрой помощи Божией в предстоящем Вам ответственном служении».