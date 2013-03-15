Митрополит Владимир поздравил Папу Франциска

Предстоятель УПЦ Митрополит Владимир поздравил новоизбранного Папу Римского Франциска. Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

«Сердечно поздравляем Вас с восхождением на кафедру епископа Рима. Через избрание Преосвященных кардиналов Господь призывает Вас к высокому служению, которое потребует всего Вашего пастырского опыта, освященного христианской любовью, потому что именно эти два качества являются залогом преданного служения людям и достойного ответа вызовам, которые ставит перед христианством современный мир», - говорится в приветственном адресе Митрополита.

«Пусть Господь наш Иисус Христос благословит Ваш понтификат миром и радостью, подаст Вам силы для успешного продолжения дел Ваших предшественников», - пожелал Предстоятель УПЦ (МП).

Митрополит Владимир выразил пожелание, чтобы отношения между православными и католиками были плодотворными: «Пользуясь случаем, выражаем надежду на дальнейшее плодотворное развитие братских отношений между нашими Святыми Церквами».