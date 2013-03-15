Митрополит Платон (УПЦ) знаком с новоизбранным Папой Римским

Митрополит Феодосийский и Керченский Платон (Удовенко) знаком с новоизбранным Папой Римским Франциском с 1972 года. По словам владыки Платона, это неординарная личность. Происходит из бедной семьи, всегда занимался бедными, обездоленными людьми и представлял их интересы перед государством. Консервативных взглядов.

Сам митрополит Платон (Удовенко) с 1973 г. до 1980 г. и с 1993 г. до 2012 г. возглавлял Аргентинско-южноамериканскую епархию Русской Православной Церкви.

В июле 2012 года митрополита Платона освободили от управления Аргентинско-южноамериканский епархией согласно просьбе Блаженнейшего Митрополита Владимира и согласно решению Синода УПЦ. 26 июля того же года Священный Синод РПЦ, который состоялся в Киево-Печерской Лавре, постановил, что владыка Платон продолжит свое архипастырское служение в пределах Украинской Православной Церкви. А 20 декабря, по решению Синода УПЦ, была образована новая Феодосийская и Керченский епархия, которую и возглавил митрополит Платон.

Напомним, что 13 марта в Ватикане был избран новый Глава Римско-Католической Церкви, который заменил Бенедикта XVI. Известно, что до избрания понтификом Франциском он был епископом в Аргентине.

«Православие в Украине»