Журналы заседания Священного Синода РПЦ от 12 марта 2013 года

12 марта 2013 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Журналы Священного Синода подписали:

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Члены Священного Синода:

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея Беларуси

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

Митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Митрополит Среднеазиатский Викентий

Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий

Архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк

Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий

Архиепископ Ровенский и Острожский Варфоломей

Епископ Улан-Удэнский и Бурятский Савватий

Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии

ЖУРНАЛ № 10

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшемся заседании Высшего Церковного Совета.

Справка:

Высший Церковный Совет, в своем заседании от 7 марта 2013 года рассмотрел и одобрил отчеты синодальных учреждений за 2012 год и планы синодальных учреждений на 2013 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить одобренные Высшим Церковным Советом отчеты синодальных учреждений за 2012 год и планы синодальных учреждений на 2013 год.

ЖУРНАЛ № 11

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о подготовке празднования 1025-летия Крещения Руси.

Справка:

Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, прошедший в Москве 2-5 февраля 2013 года, постановил: «Освященный Собор считает необходимым продолжение диалога и взаимодействия с государственной властью России, Украины, Белоруссии и других стран канонического пространства Московского Патриархата для придания надлежащей значимости празднованию Дня Крещения Руси, особенно в связи с 1025-летием принятия Русью христианства. Праздник должен быть наполнен масштабными событиями, свидетельствующими о духовном единении братских народов» (пункт 54 Постановлений Архиерейского Собора).

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир направил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу обращение, в котором предлагает Его Святейшеству возглавить международный организационный комитет по празднованию данного юбилея при участии Предстоятеля Украинской Православной Церкви и Патриаршего экзарха всея Беларуси. В обращении также отмечена важность всесторонней поддержки празднования юбилея со стороны государственных властей и общественности России, Украины и Белоруссии.

Обращение поддержано Преосвященным митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, Патриаршим экзархом всея Беларуси.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Учредить Церковно-общественный организационный комитет по подготовке и проведению празднования 1025-летия Крещения Руси под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при участии митрополита Киевского и всея Украины Владимира, митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего экзарха всея Беларуси, иерархов и представителей общественности России, Украины и Белоруссии.

2. Просить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, по изучении поступивших предложений, сформировать состав Организационного комитета.

3. Направить Президентам России, Украины и Белоруссии предложения о взаимодействии государственной власти трех стран с Церковно-общественным организационным комитетом по подготовке и проведению празднования 1025-летия Крещения Руси.

ЖУРНАЛ № 12

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.

Справка:

Согласно статье 8 главы XII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 3 сентября и 21 декабря 2012 года.

ЖУРНАЛ № 13

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского Митрополичьего округа, о состоявшемся заседании Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 12 ноября 2012 года.

ЖУРНАЛ № 14

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, об участии делегации Русской Православной Церкви в торжествах по случаю интронизации новоизбранного Антиохийского Патриарха.

Справка:

17 декабря 2012 года Священный Синод Антиохийской Православной Церкви избрал нового Патриарха Великой Антиохии и всего Востока. Предстоятелем Антиохийской Православной Церкви стал митрополит Западно- и Центральноевропейский Иоанн (Язиджи).

С 16 по 17 февраля 2013 года для участия в торжествах по случаю интронизации новоизбранного Антиохийского Патриарха в Ливане пребывала официальная делегация Русской Православной Церкви в составе председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона, представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока архимандрита Александра (Елисова), секретаря Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерея Игоря Якимчука.

16 февраля митрополит Иларион был принят Блаженнейшим Патриархом Великой Антиохии и всего Востока Иоанном X в его резиденции в Баламандском монастыре. В ходе встречи обсуждались вопросы развития двусторонних братских связей между Антиохийским и Московским Патриархатами, а также актуальные темы общеправославного характера.

17 февраля председатель Отдела внешних церковных связей принял участие в Божественной литургии в соборе святителя Николая Чудотворца в бейрутском районе Ашрафия, возглавлявшейся Блаженнейшим Патриархом Великой Антиохии и всего Востока Иоанном X. В богослужении также приняли участие представители прочих Поместных Православных Церквей.

По окончании литургии состоялся торжественный прием, во время которого митрополит Волоколамский Иларион огласил адресованное Блаженнейшему Патриарху Великой Антиохии и всего Востока Иоанну X послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и передал от его имени памятный дар.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Выразить удовлетворение в связи с участием делегации Русской Православной Церкви в торжествах по случаю интронизации нового Патриарха Антиохийского.

3. Вознести молитвы ко Господу о даровании Блаженнейшему Патриарху Иоанну X многих лет мирного Первосвятительства в Святейшей Антиохийской Церкви.

ЖУРНАЛ № 15

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о поездке делегации Русской Православной Церкви в Софию для участия в торжествах по случаю интронизации новоизбранного Святейшего Патриарха Болгарского Неофита.

Справка:

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по приглашению Священного Синода Болгарской Православной Церкви с 23 по 26 февраля 2013 года в Софии находилась официальная делегация Русской Православной Церкви в составе председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона, заместителя председателя Отдела внешних церковных связей протоиерея Николая Балашова и секретаря Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерея Игоря Якимчука.

24 февраля в Патриаршем Александро-Невском кафедральном соборе в Софии делегация присутствовала на интронизации новоизбранного Патриарха Болгарского Неофита. На торжественном приеме, данном по этому случаю, митрополит Волоколамский Иларион огласил приветственное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Митрополит Волоколамский Иларион принял участие в совершении Божественной литургии в Патриаршем кафедральном соборе, которую возглавил Святейший Патриарх Болгарский Неофит.

Состоялась встреча делегации Русской Православной Церкви со Святейшим Патриархом Неофитом и членами Священного Синода Болгарской Православной Церкви, на которой обсуждался широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

Председатель Отдела внешних церковных связей совершил также Божественную литургию в храме Подворья Русской Православной Церкви в Софии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Выразить удовлетворение в связи с участием делегации Русской Православной Церкви в торжествах по случаю интронизации нового Патриарха Болгарского.

3. Вознести молитвы о даровании Святейшему Патриарху Болгарскому Неофиту благодати Божией на многая лета мирного Первосвятительства.

ЖУРНАЛ № 16

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира с предложением образовать новые епархии в Ленинградской области.

Справка:

Обращаясь к Святейшему Патриарху и членам Священного Синода, митрополит Владимир, в частности, отметил:

«Санкт-Петербургская епархия является одной из крупнейших в Русской Православной Церкви. Она включает в себя две административные единицы Российской Федерации: город Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Поскольку Санкт-Петербург — крупный административный и культурный центр, деятельность правящего архиерея по взаимодействию с государственными и общественными структурами носит особо интенсивный характер. Современная церковная жизнь требует развития миссионерского, благотворительного, молодежного, катехизического, просветительского и социального служения, также повышенного внимания и контроля со стороны правящего архиерея за постоянно увеличивающимся числом приходов и монастырей, в том числе и над удаленными приходами и монастырями, располагающимися на территории Ленинградской области. В связи с этим прошу Ваше Святейшество и Священный Синод образовать три новых епархии, выделив их из состава Санкт-Петербургской епархии».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Образовать в административных границах Всеволожского, Выборгского и Приозерского районов Ленинградской области — Выборгскую епархию, выделив ее из состава Санкт-Петербургской епархии.

2. Епархиальному архиерею Выборгской епархии иметь титул «Выборгский и Приозерский».

3. Преосвященному епископу Выборгскому Назарию иметь титул «Кронштадтский».

4. Епископом Выборгским и Приозерским быть Преосвященному епископу Бронницкому Игнатию, викарию Московской епархии, с сохранением за ним должности председателя Синодального отдела по делам молодежи.

5. Образовать в административных границах Бокситогорского, Волховского, Киришского, Кировского, Лодейнопольского, Подпорожского и Тихвинского районов Ленинградской области — Тихвинскую епархию, выделив ее из состава Санкт-Петербургской епархии.

6. Епархиальному архиерею Тихвинской епархии иметь титул «Тихвинский и Лодейнопольский».

7. Преосвященным Тихвинским и Лодейнопольским быть епископу Лодейнопольскому Мстиславу, викарию Санкт-Петербургской епархии.

8. Образовать в административных границах Волосовского, Гатчинского, Кингисеппского, Ломоновского, Лужского, Сланцевского и Тосненского районов Ленинградской области — Гатчинскую епархию, выделив ее из состава Санкт-Петербургской епархии.

9. Епархиальному архиерею Гатчинской епархии иметь титул «Гатчинский и Лужский».

10. Преосвященному епископу Гатчинскому Амвросию иметь титул «Петергофский».

11. Преосвященному епископу Петергофскому Маркеллу иметь титул «Царскосельский».

12. Епископом Гатчинским и Лужским избрать игумена Митрофана (Осяка), клирика Санкт-Петербургской епархии.

13. Место наречения и хиротонии игумена Митрофана (Осяка) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующий указ.

14. Образовать в пределах города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Санкт-Петербургскую митрополию, включающую Санкт-Петербургскую, Выборгскую, Гатчинскую и Тихвинскую епархии.

15. Главой Санкт-Петербургской митрополии назначить Преосвященного Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира.

ЖУРНАЛ № 17

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об образовании Даугавпилсской епархии в составе Латвийской Православной Церкви.

Справка:

Согласно пункту 8 главы XI Устава Русской Православной Церкви «решения об образовании или упразднении епархий, входящих в Самоуправляемую Церковь, и об определении их территориальных границ принимаются Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом по представлению Синода Самоуправляемой Церкви c последующим утверждением Архиерейским Собором».

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр направил на имя Святейшего Патриарха Кирилла рапорт, которым препроводил ходатайство Синода Латвийской Православной Церкви об образовании в Латвии Даугавпилсской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Образовать в составе Латвийской Православной Церкви в административных границах Балвского, Гулбенского, Даугавпилсского, Екабпилсского, Краславского, Ливанского, Лудзенского, Мадонского, Прейльского и Резекненского районов Латвийской Республики — Даугавпилсскую епархию.

2. Иные административные территории Латвийской Республики отнести к Рижской епархии, управляемой митрополитом Рижским и всея Латвии.

3. Епархиальному архиерею Даугавпилсской епархии иметь титул «Даугавпилсский и Резекненский».

4. Преосвященным Даугавпилсским и Резекненским быть епископу Даугавпилсскому Александру, викарию Рижской епархии.

ЖУРНАЛ № 18

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора с предложением образовать новые епархии в Краснодарском крае.

Справка:

Митрополит Исидор направил на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла рапорт, в котором, в частности, сказано:

«Принимая во внимание важность определений Освященных Архиерейских Соборов, касающихся усиления развития епархиальной и приходской деятельности, а также активизации просветительской, социальной и молодежной работы, почтительнейше обращаюсь к Вам и Священному Синоду Русской Православной Церкви с просьбой образовать на территории Краснодарского края, население которого превышает 5 200 000 человек, четыре новых епархии».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Образовать в административных границах городов Анапы, Геленджика и Новороссийска, а также Крымского, Славянского и Темрюкского районов Краснодарского края — Новороссийскую епархию, выделив ее из состава Екатеринодарской епархии.

2. Епархиальному архиерею Новороссийской епархии иметь титул «Новороссийский и Геленджикский».

3. Епископом Новороссийским и Геленджикским избрать игумена Феогноста (Дмитриева), насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

4. Место наречения и хиротонии игумена Феогноста (Дмитриева) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующий указ.

5. Образовать в административных границах Брюховецкого, Ейского, Калининского, Каневского, Кущевского, Ленинградского, Приморско-Ахтарского, Староминского, Тимашевского и Щербиновского районов Краснодарского края — Ейскую епархию, выделив ее из состава Екатеринодарской епархии.

6. Епархиальному архиерею Ейской епархии иметь титул «Ейский и Тимашевский».

7. Преосвященным Ейским и Тимашевским быть епископу Ейскому Герману, викарию Екатеринодарской епархии.

8. Образовать в административных границах города Армавира, а также Гулькевичского, Курганинского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского, Отрадненского, Успенского и Усть-Лабинского районов Краснодарского края — Армавирскую епархию, выделив ее из состава Екатеринодарской епархии.

9. Епархиальному архиерею Армавирской епархии иметь титул «Армавирский и Лабинский».

10. Образовать в административных границах Белоглинского, Выселковского, Кавказского, Кореновского, Крыловского, Новопокровского, Павловского, Тбилисского и Тихорецкого районов Краснодарского края — Тихорецкую епархию, выделив ее из состава Екатеринодарской епархии.

11. Епархиальному архиерею Тихорецкой епархии иметь титул «Тихорецкий и Кореновский».

12. Временное управление Армавирской и Тихорецкой епархиями поручить Преосвященному митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Исидору.

13. Образовать в пределах Краснодарского края Кубанскую митрополию, включающую в себя Екатеринодарскую, Армавирскую, Ейскую, Новороссийскую и Тихорецкую епархии.

14. Главой Кубанской митрополии назначить Преосвященного Екатеринодарского и Кубанского Исидора.

ЖУРНАЛ № 19

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Астраханского и Енотаевского Ионы с предложением образовать новую епархию в Астраханской области.

Справка:

Архиепископ Иона направил на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла рапорт, в котором, в частности, сказано:

«Астраханская область протянулась от Каспийского моря на север почти на 500 км. Население региона составляет 1015 486 человек, из них 67% русские. Приходы северной части области удалены на 300-350 км от епархиального центра, что затрудняет частое посещение правящим архиереем и осуществление решений Архиерейского Собора 2011 года об активизации духовно-просветительской деятельности Церкви. Кроме того, на севере области сосредоточены воинские части, учебные заведения и испытательные центры, личный состав которых особо нуждается в пастырском окормлении. Область является приграничной, с большими миграционными потоками, что требует активной деятельности духовенства. В связи с вышесказанным, прошу Вас, Ваше Святейшество, рассмотреть вопрос об образовании новой епархии на территории Астраханской области».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Образовать в административных границах Ахтубинского, Енотаевского, Красноярского, Наримановского, Харабалинского и Черноярского районов, а также закрытого административно-территориального образования город Знаменск Астраханской области — Ахтубинскую епархию, выделив ее из состава Астраханской епархии.

2. Епархиальному архиерею Ахтубинской епархии иметь титул «Ахтубинский и Енотаевский».

3. Епархиальному архиерею Астраханской епархии иметь титул «Астраханский и Камызякский».

4. Епископом Ахтубинским и Енотаевским избрать иеромонаха Антония (Азизова), клирика Астраханской епархии.

5. Место наречения и хиротонии иеромонаха Антония (Азизова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующий указ.

6. Образовать в пределах Астраханской области Астраханскую митрополию, включающую в себя Астраханскую и Ахтубинскую епархии.

7. Главой Астраханской митрополии назначить Преосвященного Астраханского и Камызякского Иону.

ЖУРНАЛ № 20

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Томского и Асиновского Ростислава с предложением образовать новую епархию в Томской области.

Справка:

Архиепископ Ростислав направил на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла рапорт, в котором, в частности, сказано:

«Томская епархия занимает площадь в 316,9 тыс. кв. км. На этой территории проживает 1 миллион 60 тысяч человек. Территория епархии заселена неравномерно: значительную ее часть составляют тайга и Васюганские болота. 81,19% населения проживает на юге области. Из них значительная часть проживает в городе Томске и закрытом городе Северске, примыкающем к Томску. Тем не менее 18,81% населения проживают в северных районах. Многие населенные пункты значительно удалены от основных трасс и потому посещаются архиереем не часто. […] Открытие архиерейской кафедры в этой части Томской области было бы полезным для дальнейшего развития церковной жизни».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Образовать в административных границах Александровского, Бачкарского, Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского и Чаинского районов, а также городского округа Стрежевой Томской области — Колпашевскую епархию, выделив ее из состава Томской епархии.

2. Епархиальному архиерею Колпашевской епархии иметь титул «Колпашевский и Стрежевской».

3. Епископом Колпашевским и Стрежевским избрать архимандрита Силуана (Вьюрова), клирика Томской епархии.

4. Место наречения и хиротонии архимандрита Силуана (Вьюрова) во епископа оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующий указ.

5. Образовать в пределах Томской области Томскую митрополию, включающую в себя Томскую и Колпашевскую епархии.

6. Главой Томской митрополии назначить Преосвященного Томского и Асиновского Ростислава.

ЖУРНАЛ № 21

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Мелекесской епархии.

Справка:

26 июля 2012 года Священный Синод (журнал № 61) образовал в Ульяновской области Мелекесскую епархию и поручил временное управление ею Преосвященному Симбирскому и Новоспасскому Проклу.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Епископом Мелекесским и Чердаклинским избрать иеромонаха Диодора (Исаева), клирика Симбирской епархии.

2. Место наречения и хиротонии иеромонаха Диодора (Исаева) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующий указ.

ЖУРНАЛ № 22

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного архиепископа Костромского и Галичского Алексия о назначении ему викарного епископа.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Викарием Костромской епархии с титулом Макарьевский избрать игумена Ферапонта (Кашина), клирика Костромской епархии.

2. Место наречения и хиротонии игумена Ферапонта (Кашина) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующий указ.

ЖУРНАЛ № 23

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного епископа Смоленского и Вяземского Пантелеимона, председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, об освобождении его от управления Смоленской епархией в связи с увеличением объема работы на должности председателя указанного отдела.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Орехово-Зуевским, викарием Московской епархии, быть епископу Смоленскому и Вяземскому Пантелеимону с освобождением его от управления Смоленской епархией.

2. Выразить Преосвященному Пантелеимону благодарность за понесенные труды по управлению Смоленской епархией.

3. Епископом Смоленским и Вяземским избрать игумена Исидора (Тупикина), наместника Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря города Москвы.

4. Место наречения и хиротонии игумена Исидора (Тупикина) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующий указ.

5. Освободить игумена Исидора (Тупикина) от должностей наместника Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря города Москвы и заместителя председателя Синодального отдела по делам молодежи, выразив ему благодарность за понесенные труды на этих должностях.

6. Назначить на должность наместника Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря города Москвы игумена Петра (Еремеева), ректора Российского православного университета, клирика города Москвы.

ЖУРНАЛ № 24

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Димитрия Смирнова, председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, с просьбой освободить его от должности председателя указанного отдела.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями согласно поданному прошению, выразив ему благодарность за понесенные многолетние труды по руководству указанным отделом.

2. Назначить протоиерея Димитрия Смирнова первым заместителем председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и руководителем ее аппарата.

3. Назначить исполняющим обязанности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями заместителя председателя указанного отдела протоиерея Сергия Привалова.

ЖУРНАЛ № 25

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о рабочей поездке в Румынию.

Справка:

9-10 марта 2013 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион посетил Румынию. 10 марта в городе Бухаресте состоялась встреча митрополита Илариона с Блаженнейшим Патриархом Румынским Даниилом. Обсуждались вопросы общеправославного характера и тематика двусторонних отношений между Русской и Румынской Церквами.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 26

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об исполнении поручений Архиерейского Собора 2-5 февраля 2013 года по подготовке специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной и социальной деятельности.

Справка:

Архиерейский Собор 2-5 февраля 2013 года, в частности, постановил: «Работа по профильным направлениям церковной деятельности, в том числе на уровне благочиний и приходов, должна осуществляться сотрудниками, прошедшими специальную подготовку. Профильным синодальным отделам при поддержке Учебного комитета следует продолжить уже начатую работу по созданию системы образования для помощников благочинных и настоятелей в области религиозного образования и катехизации, миссионерской, молодежной и социальной деятельности» (пункт 32 Постановлений Собора).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Правила организации подготовки специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной и социальной деятельности.

2. Учебному комитету при Священном Синоде, Синодальному отделу религиозного образования и катехизации, Синодальному миссионерскому отделу, Синодальному отделу по делам молодежи, Синодальному отделу по церковной благотворительности и социальному служению — образовать межведомственную рабочую группу во главе с Преосвященным митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием, председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации, для координации работы по открытию образовательных центров по подготовке специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной и социальной деятельности.

ЖУРНАЛ № 27

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об утверждении документа «Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения».

Справка:

29 января 2010 года в ходе своего первого заседания президиум Межсоборного Присутствия, утвердив список тем к рассмотрению комиссиями Межсоборного Присутствия, в частности поручил комиссии по вопросам организации церковной миссии рассмотреть вопрос о «миссии в социальных, образовательных и исправительных учреждениях». В связи с этим указанная комиссия во взаимодействии с Синодальным отделом по тюремному служению образовала рабочую группу по подготовке документа «Миссия в исправительных учреждениях». Итогом совместной работы Межсоборного Присутствия и Синодального отдела стал проект документа «Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения», который затем обсуждался членами Высшего Церковного Совета посредством переписки.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять документ «Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения» в качестве руководственного в деятельности канонических подразделений Русской Православной Церкви, имеющих среди своих задач взаимодействие с пенитенциарными учреждениями, а также священнослужителей, окормляющих эти учреждения.

2. Разослать указанный документ к исполнению в епархии Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 28

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об утверждении Положения о Церковно-общественном совете при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Справка:

Священный Синод в своем заседании от 25-26 декабря 2012 года (журнал № 124) образовал Церковно-общественный совет по увековечению памяти новомучеников и исповедников Российских, утвердил его состав под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и поручил ответственному секретарю Совета игумену Дамаскину (Орловскому) «к 1 марта 2013 года представить на рассмотрение Священного Синода проект положения о Совете».

Члены Освященного Архиерейского Собора 2-5 февраля 2013 года, поддержав решение Священного Синода об образовании этого органа, определили именовать его Церковно-общественным советом по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. Собор также возложил на этот орган ответственность за реализацию определения Архиерейского Собора 2011 года «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших» и поручил Церковно-общественному совету представить отчет о проделанной работе к следующему Архиерейскому Собору.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Переименовать Церковно-общественный совет по увековечению памяти новомучеников и исповедников Российских в Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.

2. Во изменение определения Священного Синода от 25-26 декабря 2012 года председателем упомянутого Церковно-общественного совета назначить Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

3. Утвердить Положение о Церковно-общественном совете при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.

ЖУРНАЛ № 29

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о назначении заместителя председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

ПОСТАНОВИЛИ:

Заместителем председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации назначить исполняющего обязанности заместителя указанного отдела игумена Митрофана (Шкурина).

ЖУРНАЛ № 30

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о назначении еще одного заместителя председателя Синодального миссионерского отдела.

ПОСТАНОВ