Подготовкой к празднованию 1025-летия Крещения Руси займется Церковно-общественный оргкомитет

В Постановлениях Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, прошедшего в Москве 2-5 февраля года, отмечается: «Освященный Собор считает необходимым продолжение диалога и взаимодействия с государственной властью России, Украины, Белоруссии и других стран канонического пространства Московского Патриархата для придания надлежащей значимости празднованию Дня Крещения Руси, особенно в связи с 1025-летием принятия Русью христианства. Праздник должен быть наполнен масштабными событиями, свидетельствующими о духовном единении братских народов» (пункт 54 Постановлений Архиерейского Собора).

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир направил Святейшему Патриарху Кириллу обращение, в котором предложил Его Святейшеству возглавить международный организационный комитет по празднованию данного юбилея при участии Предстоятеля Украинской Православной Церкви и Патриаршего экзарха всея Беларуси. В обращении также отмечена важность всесторонней поддержки празднования юбилея со стороны государственных властей и общественности России, Украины и Белоруссии. Обращение было поддержано Патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Минским и Слуцким Филаретом.

В ходе заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшегося 12 марта 2013 года, было заслушано сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о подготовке празднования 1025-летия Крещения Руси (журнал № 11).

Священный Синод постановил учредить Церковно-общественный организационный комитет по подготовке и проведению празднования 1025-летия Крещения Руси под председательством Святейшего Патриарха Кирилла при участии митрополита Киевского и всея Украины Владимира, митрополита Минского и Слуцкого Филарета, иерархов и представителей общественности России, Украины и Белоруссии.

Также было принято решение просить Предстоятеля Русской Церкви, по изучении поступивших предложений, сформировать состав Организационного комитета.

Президентам России, Украины и Белоруссии будут направлены предложения о взаимодействии государственной власти трех стран с Церковно-общественным организационным комитетом по подготовке и проведению празднования 1025-летия Крещения Руси.

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