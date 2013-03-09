УПЦ передаст Орловской епархии частицу мощей священномученика Кукши

7 марта 2013 года Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир в своей резиденции в киевском Пантелеимоновом монастыре в Феофании принял управляющего Орловской епархией архиепископа Орловского и Ливенского Антония.

9 сентября сего года исполняется 900 лет со дня преставления священномученика Кукши (в крещении — Иоанна), который родился вблизи нынешнего г. Орла, подвизался некоторое время в Киево-Печерской лавре, а затем получил благословение заниматься просвещением среди вятичей на землях современной Орловщины, где он является глубоко почитаемым святым.

В связи с предстоящими торжествами на Орловской земле в честь святого Кукши по просьбе архиепископа Антония митрополит Владимир благословил передать Орловской епархии частицу мощей священномученика.

Также по благословению Блаженнейшего владыки иконописцами Киево-Печерской лавры будет изготовлена икона святого Кукши, в которую будет вложена частица его мощей. Ожидается, что в торжествах примут участие насельники Лавры, сообщает официальный сайт Украинской Православной Церкви.