Митрополит Владимир пожертвовал 30 тыс. грн. онкобольным детям

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Киевский и всея Украины Владимир 6 марта в своей резиденции в Свято-Пантелеимоновском монастыре в Феофании принял управляющего Запорожской епархией архиепископа Запорожского и Мелитопольского Луку и пожертвовал 30 000 гривен на благотворительный проект «Любовь милосердствует». Об этом сообщает сайт УПЦ.

Благотворительный проект «Любовь милосердствует» организован Запорожской епархией. Цель — помощь больным онкологическими заболеваниями юным пациентам больниц Запорожья. Проект осуществляется при поддержке руководства администрации Запорожской области и в сотрудничестве с областной станцией переливания крови. Традиционно проект начинается и продолжается в дни Великого поста.