Кипрская Церковь осудила практику внебрачного сожительства

На заседании Священного Синода Кипрской Православной Церкви, состоявшемся 6 марта, обсуждались законопроекты об освобождении учеников от уроков Закона Божия, о контракте о внебрачном сожительстве и о кремации умерших, сообщает Седмица.ru со ссылкой на агентство «Ромфея».

О решениях Синода журналистам сообщил митрополит Пафосский Георгий.

Резко отрицательным является отношение Церкви к внебрачному сожительству, которое она не может признать законным ни в каком виде, особенно между представителями одного пола. Митрополит Георгий напомнил, что брак является церковным таинством, а его прообраз — союз Христа и Церкви.

Синод постановил, что вопрос кремации не является догматическим, а относится к церковной традиции.

Митрополит Георгий отметил, что подавляющее большинство жителей Кипра исповедуют Православие, но в учебную программу входит изучение других религий с их системами ценностей.