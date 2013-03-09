Патриарх Кирилл считает странными разговоры о диктате в Церкви

Патриарх Кирилл считает странными заявления СМИ о том, что в Русской церкви присутствует жесткий диктат.

«На фоне всего того, что мы сегодня имеем внутри Церкви, странными кажутся заявления в недружелюбных и необъективных СМИ, касающиеся жесткой вертикали, диктата, якобы существующих в Церкви», — сказал он на заседании Высшего церковного совета.

Он напомнил о том, что в созданный несколько лет назад орган управления Церкви — Межсоборное присутствие, входят не только архиереи, духовенство, но и миряне.

«Трудно себе представить, как можно было бы обсуждать серьезные вопросы и принимать очень ответственные решения, в том числе оформленные в виде фундаментальных документов, если бы не существовало Межсоборного присутствия. Действующий сегодня в Русской церкви механизм обсуждения соборных документов является беспрецедентным», — подчеркнул глава Русской Церкви.

Он заявил, что дискуссия в Межсоборном присутствии, на Архиерейском Соборе является свободной: каждый встает и говорит то, что считает нужным сказать.

«Нет никаких запретов, и никто этим не обижает Патриарха — Патриарх открыт к тому, чтобы слышать эти голоса», — подчеркнул Патриарх Кирилл.

Правмир