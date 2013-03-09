Предстоятель УПЦ и Министр обороны обсудили тему института капелланства

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в своей резиденции в Свято-Пантелеимоновском монастыре в Феофании 6 марта принял Министра обороны Украины Павла Лебедева.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, на встрече присутствовали: председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины архиепископ Белоцерковский и Богуславский Августин, секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, заместитель председателя Синодального военного отдела архимандрит Лука (Винарчук).

Митрополит Владимир поздравил Министра обороны с назначением на должность и пожелал плодотворной работы на благо государства.

Стороны обсудили взаимоотношения между Украинской Православной Церковью и Министерством и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Кроме этого был поднят вопрос духовно-нравственной опеки военнослужащих как в Украине, так и в миротворческих контингентах, а также вопрос целесообразности разработки модели института военного духовенства в Вооруженных Силах Украины.