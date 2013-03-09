В Киево-Печерскую лавру передали реликвию из Сибири

7 марта в Киево-Печерской лавре состоялась торжественная передача наместнику монастыря митрополиту Павлу исторической реликвии – изданных лаврской типографией в 1905 г. партитур и текстов каждодневного богослужебного пения, называемых «Обиход».

Как сообщает газета «2000», архиепископ Орловский и Ливенский АНТОНИЙ, на уникальные издания он наткнулся в библиотеке Енисейской епархии, где служил до конца 2011 г.: «В Красноярск книги перевез кто-то из прихожан или Почаевской Лавры. Фактически спас их. Это могло быть либо в Великую Отечественную войну, когда Почаев был захвачен гитлеровцами, либо в хрущевские времена, когда лавра была отдана на не меньшее разграбление.

Данный «Обиход» – достояние духовной жизни нашего народа. Это основа и, одновременно, итог того, что наработано веками в Киево-Печерской лавре, и получило распространение по всему славянскому миру. Но широкое распространение неизбежно сопровождается какими-то искажениями национального характера или обусловленными влияниями той или иной исторической эпохи. Теперь же появилась возможность открыть первоисточник и свериться с ним. И специалистов по Киево-Печерскому «Обиходу» здесь больше чем в любом другом городе нашей необъятной Руси.

Митрополит ПАВЕЛ заметил в связи с этим: «Ценность данных изданий и в том, что их держали святые люди – мученики, пострадавшие в первой половине XX в.».