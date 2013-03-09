Патриарх Кирилл примет участие в торжествах к 1025-летию Крещения Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Украину в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси. Об этом заявил глава патриаршей пресс-службы диакон Александр Волков, сообщает РИА Новости.

"Святейший патриарх Кирилл непременно посетит Украину в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси, разделит молитву многочисленных верующих Украинской православной церкви и примет участие в ключевых мероприятиях, связанных с этими торжествами", — сказал диакон Александр Волков.

Празднование 1025-летия Крещения Руси, которое Украина проведет на государственном уровне, предварительно назначено на 26 июля.



