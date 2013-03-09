В Москве отметили 15-летие обретения мощей блаженной Матроны Московской

8 марта, в день 15-летия обретения честных мощей блаженной Матроны Московской, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Покровском ставропигиальном монастыре.

По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимая матушка игумения Феофания! Всечестные отцы, братия и сестры!

Мы сегодня празднуем особый день — 15 лет обретения мощей святой праведной Матроны Московской, события, которое оказало огромное влияние на религиозную жизнь столицы и всей Руси.

Сегодня на Литургии прозвучало очередное апостольское чтение — 2-е Послание апостола Иоанна, именуемое Соборным. Оно состоит всего из одной главы и очень напоминает обычное письмо, которое апостол пишет некоей благочестивой женщине и ее детям, называя ее «госпожой». Несмотря на удивительную краткость послания, в нем действительно Божественная мудрость, слова, которые помогают нам многое понять.

Каждый из нас, зная, что величайшая заповедь Божия есть заповедь о любви к ближним (см. Мф. 22:39), наверное, не раз задавался вопросом: «Что же означает эта заповедь? Как можно любить ближнего своего? Даже на самых близких иногда не хватает чувства любви — что же говорить о тех, кто не связан с тобой кровью или тесными дружескими отношениями? Как можно любить людей?»

Этот вопрос всегда присутствует в сознании верующего человека, когда он слышит призыв: «Любите друг друга и так исполните закон Христов» (см. Гал. 6:2). Тот, кто сознательно, ответственно относится к слову Божиему, кто воспринимает это слово как адресованное лично ему, не может просто отмахнуться от слов: «Любите друг друга и так исполните закон Христов». И наверное, взирая на свою собственную жизнь, на состояние своих ума и сердца, он понимает, что не любит других людей. В лучшем случае он к ним безразличен, в самом лучшем случае — вежлив и доброжелателен, но где же здесь любовь?

Может быть, эта заповедь превышает человеческие силы? Может быть, мы по природе своей не можем ее осуществить? Но такого быть не может. Господь не мог возложить на нас неудобоносимые бремена (Мф. 23:4), ведь Он Сам сказал: «Иго мое благо, и бремя Мое легко есть» (Мф. 11:30). Значит, и заповедь о любви друг к другу — это то, что мы с легкостью можем исполнять.

В сегодняшнем апостольском чтении мы находим ответ на этот вопрос. Любовь состоит в том, чтобы ходить в Его заповедях. Не надо напрягать свои эмоциональные силы, не надо впадать в истерику, не надо становиться человеком сентиментальным, не надо заламывать руки, не надо делать всего того, что противно внутреннему состоянию, не надо себя заставлять любить — не заставишь никакой силой! Заповеди Божии исполняй. Исполнение Божиих заповедей, таких простых, о которых мы знаем, — вот что открывает тайну любви к ближнему.

Почему мы сегодня об этом говорим? Во-первых, потому, что дивное апостольское чтение выпало именно на этот день. Но еще и потому, что это чтение очень связано с жизнью праведной Матроной Московской. Она родилась в Тульской губернии, в бедной семье. Еще до ее появления на свет родители думали отдать ребенка в приют, потому что невозможно было его прокормить — слишком бедной была семья. Но мать увидела удивительный вещий сон — ей явилась девочка в виде слепой птицы. И женщина поняла, что это связано с тем, что она готовится стать матерью, и отказалась от своей мысли отдать ребенка куда-то на сторону — даже когда обнаружила, что родившийся младенец слеп. У младенца просто не было глаз — точно так, как у птицы, что явилась матери во сне.

Девочка росла, не видя белого света. Ее окружали любовью в семье, но далеко не всегда она чувствовала любовь окружающих. Дети нередко развлекались тем, что стегали слепую Матронушку крапивой, — зная, что она не сможет ответить, что она не видит, что она ни за кем не побежит. А иногда сажали ее в яму и смотрели, как слепой ребенок карабкается оттуда. Но вот что удивительно — никто никогда не сказал, что Матрона рассердилась на этих детей или вступила с ними в пререкания. Она смиренно шла домой, ничем не выдавая ни своего раздражения, ни тем более злобы.

Мы знаем, что Господь прославил святую Матрону еще при жизни. Тысячи людей приходили к ней за помощью, за советом — в то самое время, когда было опасно даже по обычному, житейскому поводу собирать в доме большие компании. Они всегда привлекали внимание властей, вызывали подозрительность, и, видимо, поэтому Матрона поняла, что больше не может оставаться в Тульской области, подвергая опасности своих близких, и перебралась в Москву, где проще было скрыться от тех, кто наблюдал за религиозной жизнью страны.

Мы знаем, что никто и никогда Матроне не угрожал, никто ее не принуждал принимать людей и прекратить молиться за них. В этом тоже есть некая тайна, удивительно несовместимая с тем, что происходило тогда в нашей стране и в городе Москве. Правда, переезжая с места на место, она старалась вывести из-под возможного удара тех, кто оказывал ей приют, и, слава Богу, никто не пострадал. А к Матроне приходили тысячи людей.

Возникает вопрос — почему же Господь дал такую благодатную силу этой женщине-инвалиду? Может быть, за то, что слишком тяжел был крест? Может быть, сама инвалидность, само страдание достойно того, чтобы облагодатствовать человека? Но мы знаем, что есть и слепые от рождения, есть люди без рук и ног, к которым никто не приходит, у которых нет никакой силы повлиять на жизнь других людей. Значит, не просто факт инвалидности явился причиной того, почему благодать Божия снизошла на Матрону, а то, что ей была явлена любовь к ближним. Она исполняла заповеди уже одним своим терпением, доброжелательным отношением к людям, незлобивостью. Какую заповедь ни возьми, она исполнялась Матроной, и через эту жизнь во Христе, через это, как говорится в сегодняшнем апостольском чтении, «хождение в проповеди Христовой», и открылась ей любовь к людям, а вместе с этой любовью — и великий дар чудотворения.

Когда 15 лет назад мощи святой праведной Матроны Московской были обретены на Даниловском кладбище, тогда все мы, может быть, еще не сознавали в полной мере последствий этого великого деяния. Когда же мощи были привезены сюда, в Покровскую обитель, и началось массовое, многотысячное паломничество к святой Матроне, тогда видимым образом исполнились пророческие слова старицы, которая говорила об этом стечении людей около нее.

Мы имеем великую святыню в граде Москве. Мы знаем, как много людей приходит сюда, часто не вполне верующих, не очень воцерковленных, но вдруг столкнувшихся с какой-то бедой — в семейной жизни, в работе. Кто-то сказал этим людям: «неплохо бы сходить к Матроне», и человек идет, еще не в полной мере сознавая, зачем. Но по мере выстаивания в очереди, общения с окружающими людьми человек начинает понимать, что он неслучайно сюда пришел, и в момент прикосновения к святым и цельбоносным мощам часто происходит первое в его жизни чудо. Он сознает, что верит, что не напрасно сюда пришел, и в ответ на молитву получает просимое.

Чудо Матроны Московской, которая источает особую благодатную силу в центре огромного мегаполиса, современного города со всем его смешением добра и зла, со всем тем, что нередко предрасполагает человека к совершению греха, — это Божие чудо, как факел веры, горит здесь, на этом месте, освещая путь людям и являясь великим вызовом для тех, кто не верит и кто не признает Божиего присутствия в человеческой жизни. Но на основании опыта, имеющегося в этой святой обители, ответ неверующим таков: приди и виждь, прикоснись и почувствуешь. Потому что благодать Божия действительно является миру и Первопрестольному граду нашему через цельбоносные мощи святой праведной Матроны Московской, в сердце своем стяжавшей любовь к людям — исполнением Божественных заповедей, терпением и духовной молитвенной силой.

Сегодня мы также празднуем 15-летие со дня назначения игумении Феофании на высокий пост настоятельницы монастыря. 15 лет назад, матушка, Вы стали игуменией, и Вам были вручены бразды правления этой святой обителью. Мы знаем, с какими огромными трудностями пришлось столкнуться Вам и сестрам. Наверное, ни один московский монастырь не был так заселен посторонними пользователями, как Покровский, но очень быстро и, несомненно, по молитвам святой праведной Матроны, все покинули эти стены и эту землю. Сегодня здесь благоустроена обитель, где совершаются Божественные службы, где спасается 60 сестер, у которых замечательно организовано попечение о детях-сиротах и о тех, кто стал сиротами при живых родителях.

Я хотел бы выразить Вам, матушка, благодарность, за многие Ваши труды — и по организации монашеской жизни, и за Вашу роль в принесении святых и многоцелебных мощей святой праведной Матроны именно в этот монастырь, и за работу с детьми, за благотворительную деятельность, которая осуществляется в этих стенах. И в знак моей признательности к Вам я хотел бы вручить Вам этот крест с украшениями. Пусть он напоминает Вам и о великом событии в Вашей жизни — принесении мощей святой Матроны в этот монастырь, и о сегодняшнем 15-летнем праздновании этого замечательного деяния. Храни Вас Господь.

А всем вам мои дорогие, я хотел бы передать маленький образочек святой праведной Матроны Московской со своим Патриаршим благословением. Ее молитвами да хранит вас Господь от всякого зла; ее молитвами да услышит Господь ваши молитвы, ваше сердечное и искреннее обращение к Нему. Верим, что ее предстательством разрешатся многие проблемы, с которыми вы приходите в эту обитель, а через это укрепится и вера ваша, которая только и способна спасти человека. Спаси вас Господь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси