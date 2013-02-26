К 1025-летию Крещения Руси Федор Конюхов совершит международную экспедицию

В апреле-августе 2013 года под эгидой Русского Географического Общества, Правительства Республики Карелия состоится уникальная экспедиция. Два путешественника - Федор Конюхов (родился в Запорожье) и житель Карелии Виктор Симонов - пройдут на карельских собачьих упряжках по пути, который до сих пор считался недоступным.

За 4 месяца они покорят более 4 тысяч километров ледяных просторов и закончат свое путешествие на южном берегу острова Гренландия.



Международную экспедицию священник и путешественник Федор Конюхов посвящает 1025-летию Крещения Руси.



«Отец Федор Конюхов – сын Украины. Он родился в Запорожской области. Ему очень дорога духовная связь православных России, Украины и Белоруссии, и эта акция призвана показать единение православных народов братских славянских государств», - рассказал Вячеслав Амелин, председатель попечительского совета общественной организации «Севастопольский городской координационный совет российских соотечественников», принимающей активное участие в подготовке международной акции.

Для экспедиции, старт которой намечен на конец марта, Федору Конюхову будут переданы три креста: от России, Украины и Белоруссии. «Один крест будет установлен на Северном полюсе, второй – на Северной оконечности Гренландии, третий – на южной оконечности Гренландии», - сообщает председатель ОО «Севастопольский городской координационный совет российских соотечественников» Александр Зиновьев.



24 февраля в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта совершил чин освящения креста, изготовленного в Севастополе. Также был освящен флаг города, переданный для отца Федора Конюхова.

По окончании богослужения отец Сергий обратился к собравшимся: «Я сердечно благодарю тружеников, которые потрудились для сооружения креста, совершили это доброе, благое, спасительное, полезное для души дело, и надеюсь, что это крестное знамение силою своей будет ограждать тех путешественников, тех тружеников, которые будут находиться на Северном полюсе. Хочу передать через вас отцу Федору Конюхову Херсонесскую землю», - сказал отец Сергий, обращаясь к представителям ОО «Севастопольский городской координационный совет российских соотечественников». -

«Землю, на которой крестился святой равноапостольный князь Владимир; землю, на которой проповедовал святой апостол Андрей Первозванный... Землю, на которую ступал святой равноапостольный великий князь Владимир, креститель Земли Русской; землю, которая будет принесена вместе со крестом на Северный полюс. Это действительно будет тот великий знак, тот подлинный крестный ход, который мы можем совершить в благодарность святому равноапостольному князю Владимиру, крестившему Русь 1025 лет назад».



На Северный полюс кресты от трех государств, капсула с Херсонесской землей и флаг Севастополя будут доставлены самолетом в день начала экспедиции.

По материалам сайта: Севастопольское благочиние