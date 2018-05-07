Протоиерею Николаю Доненко - 55 лет! О необыкновенном батюшке…

20 февраля настоятель храма в честь Покрова Богородицы в Ореанде протоиерей Николай Доненко отмечает 55-летие. Редакция портала «Православие в Украине» поздравляет батюшку с юбилеем!





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...Вспоминаю, как однажды после зимней спячки вновь достигла родных Крымских берегов. Но не вплавь и не на собственном авто, а паломничеством с препятствиями – пешим. Предстояло преодолеть крутейший спуск. Лестница, ниспадая с трассы, там перемежается густыми порослями могучих кипарисов, дубов, лиан. Без вариантов – из малой Ялты к ранней Литургии больше никак не добраться. Впрочем, зная расписание «рабочего» автобуса, который подъезжает прямо к храму, можно добраться проще. Но… я ведь паломница и люблю сложности...

К вечерней в храм к отцу Николаю, если располагаю временем, я обычно следую по Царской тропе, которая берет своё начало от величественного Белого дворца – резиденции святых царственных страстотерпцев Романовых. Подумать только, столетие назад все было по-другому… Вот, я уже и в некогда великокняжеском имении. Излюбленный храм в честь Покрова Богородицы, построенный в грузинско-византийском стиле, вырастает предо мной.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, в котором настоятельствует отец Николай Доненко, был построен по заказу великого князя Константина Николаевича Романова в его южнобережном имении «Ореанда». Это имение завещала ему мать-императрица Александра Фёдоровна, супруга Николая I. Мозаичные иконы для храма изготавливались на фабрике Антонио Сальвиати на острове Мурано близ Венеции.

Как говорит история, осенью 1894 года в храме служил святой праведный Иоанн Кронштадтский. В 1908 году здесь причащалась Святых Тайн преподобная мученица великая княгиня Елизавета Фёдоровна, а во время летнего отдыха на Южнобережье в Покровский храм неоднократно приходила молиться вся царская семья.

После смерти Константина Николаевича храм содержали его сыновья – великие князья Константин Константинович (генерал, президент Российской Академии наук, поэт, известный под псевдонимом К.Р.) и Дмитрий Константинович (командир лейб-гвардии конно-гренадерского полка, главноуправляющий государственным конезаводом, владелец «Ореанды» с 1892 по 1894 год).

На сегодняшний день в храме сохранилось редчайшее в мировой иконографии мозаичное изображение Спасителя в отроческом возрасте на куполе

12 Апостолов, полный образ иконы Покрова Пресвятой Богородицы, фрагменты икон с ликами русских святых.

Удивительный по красоте храм преображается, обретает прежнее величие.

***

…После Божественной литургии, по обыкновению, я присела на длинной лавке лицом к морю, ожидая, конечно, протоиерея Николая Доненко, общения с ним и общей трапезы. Дивные пейзажи – солнечные лучи, отражаясь в воде, преображают волны, сияют, переливаясь…

Мачтовая скала, Крестовая, белоголовая гора, а это – Ай-Никола (гора святого Николая). И тут… вмиг все потемнело.

Кто-то, подойдя со спины, прикрыл мои глаза своими ладонями. На несколько секунд я опешила. Но, дотронувшись до рук неизвестного, поняла: это – отец Николай (после водосвятного молебна рукава его одежды были мокрыми, а от самих рук исходило необыкновенное тепло, ласковое, отцовское). «Родная, как ты, как дела?»

— Отец Николай, Ваша манера общения особенная. Поэтому к Вам прилепляются и от Вас невозможно уйти надолго. Как вам это удается?

— Методик никаких нет. Специфика моего характера такова. Не выхожу за грани интересов собеседника. Говорю о том, что ему интересно.

— Знаю, многие любят Вас. А есть ли те, кто не любит?

— Для меня не важно – любят меня или нет. Важно – люблю ли я. У меня нет времени задумываться над подобными вещами. И знаете, человек, который интересуется мнением окружающих о себе, наверное, вправду не очень хорош…

— Вы счастливы?

— Что такое счастье? «Счастье» – слово-ловушка. Обычно человек под «счастьем» подразумевает свои пристрастия. Для богатого, для стяжателя счастье – это деньги, а для бессребреника наоборот – их отсутствие…

— А о чем Вы мечтаете?

— О спасении души...

***

…Всякий раз, когда мы говорим «Господи, помилуй» – Господь отвечает: «Милую». И это, действительно, неоспоримый факт, который мы не вмещаем, не осознаем. Но если же это происходит, хоть в какой-то степени мы начинаем приходить в себя, обретать бытие и в этом бытии приносить Богу – аллилуйя!





Конечно же, о чем еще мечтать пастырю? Все же, отец Николай – необыкновенный человек. Необыкновенный для этого мира, «инок», потому, что он – житель Небесного града, куда и стремится всем сердцем, душой, делами. Ему известны все печали и радости духовных чад.

Немалый дружный приход храма в честь Покрова Богородицы в Ореанде составляют, в большей части, люди творческие, интеллектуалы, нередко имеющие не одно высшее образование. Книгоиздатели, журналисты, режиссеры… Невольно на ум приходит народная мудрость: «Каков поп, таков и приход».

Не каждый современный священник по отношению к себе принимает выражение «поп». Этимологию этого слова каждый трактует по-своему. Но отцу Николаю Доненко присуще великолепное чувство юмора, и он весьма образован – церковный историк, преподаватель Таврической духовной семинарии, член Комиссии по канонизации святых при Синоде УПЦ, автор книг и исследований о новомучениках и исповедниках Русской Православной Церкви…

А до принятия сана батюшка успел войти в Союз художников СССР – писал картины, ваял скульптуры, изучал архитектуру. Он всегда охотно может дать профессиональный совет, но тихо, смиренно – и снова уйдет в тень. Каждому, кто трудится при храме, пастырь дает возможность раскрыться, никогда не давит авторитетом. Рядом с протоиереем Николаем всегда – просто кладезь интересных личностей!

Символично, что именно в этом месте, в Нижней Ореанде, любил бывать Антон Чехов, в этом храме он молился, а герои его рассказа «Дама с собачкой» (Дмитрий Дмитриевич и Анна Сергеевна) вели тут свой философский диалог о жизни.

Духовник Святейшего Патриарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин), приезжая в Крым поддержать свое здоровье, уже по обыкновению служит в этом храме. Тут бывают монашествующие, священствующие и миряне со всех точек бывшего Союза и дальнего зарубежья. Однако для Бога не имеет значения, кто ты и откуда, в сане или нет, сколько лет «грыз» гранит науки или вовсе необразован... Важно, чтобы была ЛЮБОВЬ!

Вера, Надежда, Любовь и Премудрость Божия – все добродетели здесь. Божественная литургия никогда не оканчивается в храме в Ореанде после самого завершения богослужения. Аромат кофе, пение цикад и задушевный разговор... Вскоре ты вернешься сюда обязательно, потому, что каждый раз оставляешь здесь частицу своего сердца.

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И еще несколько штрихов к портрету протоиерея Николая Доненко

Директор издательства «Родное слово» Владимир Шпатаков:

— Неблагодарный труд лопатить пыльные архивы в полумраке, холоде… А отец Николай все это терпит. Священник добывает, буквально по крупицам, драгоценную информацию, которая касается жизни новомучеников. Для чего? Кому, зачем это нужно?

Некоммерческое, неприбыльное дело, с мирской точки зрения. А работает отец Николай исключительно на Небо, на будущее, чем спасает свою душу и укрепляет в вере нас. Ведь новомученики – светильники, столпы веры, они наши ближайшие заступники перед Богом. Поэтому мы должны знать, как они жили, и учиться у них.

Отец Николай окормляет народ, руководствуясь Евангелием, используя свой личный жизненный опыт, знания, а после всегда уходит в сторону. Направляя человека, сам он как бы остается в тени. Потому, что он ведет людей не к себе, а к Богу. Никого под себя не подминает, не использует… Я со многими священниками общаюсь, к сожалению, не во всех вижу эту черту.

Свою первую встречу с отцом Николаем вспоминает иконописец Лариса:

— Я приехала в Ореанду с группой паломников из Донбасса. У меня был нелегкий период в жизни – одни вопросы, а ответов не могла найти. Когда к нам вышел священник, весь такой удивительный, добрый, любящий (будто мы 100 лет знакомы, хотя нас видел он впервые), энергичный, быстро и живо говорил. Мысленно я стала вопрошать все то, что меня интересовало. А отец Николай вдруг ответил, несколько завуалировано, на все мои вопросы.

Юлия Воинова

"Православие в Украине"