Фамильные путешествия - новый проект журнала "Фамилия"

В путешествие по южному берегу Крыма со 2-го по 9-е марта приглашает православный семейный журнал «Фамилия».

Новый проект издания – «Фамильные путешествия» – является совместным творчеством жизни всех его участников и направлен на расширение духовных отношений между людьми, популяризацию христианских ценностей и православного образа жизни.

В этом – принципиальное отличие «Фамильных путешествий» от предложений туристических агентств и паломнических служб. А проводятся они в формате православного туризма, сочетающего в себе приятный содержательный отдых с элементами паломничества.

Прикосновение к живой истории

В Крыму «Фамильным путешествиям» будет сопутствовать еще и высокий уровень комфорта, вполне сопоставимый с изысканной роскошью. Проживать группа будет в Гаспре на вилле «Харакс» – бывшем имении царской семьи Романовых, построенном на рубеже XIX и XX веков в стиле позднего модерна архитектором Н.П. Красновым. Комплекс служил летней резиденцией Великого князя Георгия Михайловича, где гостила и семья императора-страстотерпца Николая II.

Свое название имение получило от римской крепости Харакс, которая находилась в данной местности еще во II-III в. н. э. В советское время здесь был санаторий для партийных работников, а сейчас на территории имения «Харакс» находится санаторий «Днепр», где отдыхают работники налоговой администрации Украины.

Участники «Фамильных путешествий» будут проживать в комфортабельных двухместных номерах, пользоваться всеми благами цивилизованного отдыха и чувствовать на старинной вилле подлинное прикосновение к живой истории.

А вокруг – удивительные крымские пейзажи, море до горизонта, наиболее впечатляющая панорама на Ай-Петри, красивейший парк с реликтовыми деревьями, уникальная можжевеловая роща и прочие фитоуголки, в которых так хорошо дышится в любое время года. Тем более, ранней крымской весной, когда вся природа радостно стремится к жизни.

Территория парка «Харакс» считается самой теплой частью побережья Крыма из-за рельефа местности и особенного движения воздушных масс. Так что это «Фамильное путешествие» задумано как путешествие в весну, к теплу и солнцу, как краткий запоминающийся отдых накануне Великого поста.

Для пытливого ума и открытого сердца

Поэтому программа восьми дней путешествия предполагает множество ярких впечатлений и духовно полезных дел. Паломнический маршрут включает храмы и монастыри Симферополя, Севастополя, Инкермана и городов Большой Ялты, а экскурсионная направленность досуга группы рассчитана на пытливый ум и открытое сердце ее участников.

Безусловно, группа посетит великолепные дворцы южного берега Крыма, побывает в его знаменитых парках и заповедниках, спустится в удивительные пещеры и поднимется на горные кручи, посмотрит на небо и звезды из Крымской астрофизической обсерватории, совершит морскую прогулку по пробуждающемуся Черному морю.

И что важно отметить, ни в храмах, ни на экскурсиях для участников «Фамильных путешествий» недопустим формализованный стиль «посмотрите направо – посмотрите налево». Только живое непосредственное общение к радости всех его участников, командный дух группы и ответственность каждого члена команды за себя и свою роль в коллективе. Что, по мнению организаторов, особенно важно для сохранения семейной атмосферы «Фамильных путешествий».

К участию в поездке к весне в Крым приглашаются читатели журнала «Фамилия» – как воцерковленные православные люди, так и те, кто не живет активной церковной жизнью, но проявляет искренний интерес к вопросам духовной жизни.

Духовным куратором этого маршрута «Фамильных путешествий» станет один из священников – авторов журнала «Фамилия» и участников творческого диалога «Фамильные встречи».

Дополнительная информация по тел. (067) 431-11-33; (093) 785-79-75;

e-mail: pobedit15@mail.ru

Координатор проекта «Фамилия» – Марина Богданова