Архиерейский собор РПЦ не благословил принятие биометрических документов

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, который проходил в Москве 2-5 февраля 2013 года, утвердил документ «Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных». Данный документ содержит предостережения и указывает на те опасности, которые, существуют в современном мире. Хотя в документе и отсутствуют заявления, которых ожидали многие православные, о том греховно ли принятие человеком ИНН, а также греховно ли согласие на обработку персональных данных и получение биометрического паспорта.

Давайте более детально рассмотрим документ, принятый Архиерейским Собором РПЦ. Во втором абзаце документа указано положение, которое давно вызывает много споров среди православных, а именно: «Никакой внешний знак не нарушает духовного здоровья человека, если не становится следствием сознательной измены Христу и поругания веры».

Для объективного понимания сказанного следует определить сущность идентификатора личности, чтобы выяснить, является ли он внешним знаком. Так как понятие «идентификатор личности» относится к сфере информационно-коммуникационных технологий, обратимся к Заключению 2003 года «Информационно-технической экспертизы вопросов, связанных с ИНН и техническими аспектами его использования», признанной судом.

В данном документе указывается: «Официальное техническое назначение идентификационного номера человека (частный случай ИНН) и гражданского имени человека с его персональными данными аналогичны – идентификация личности. Для системы "именем" человека, т.е. достаточной для опознания совокупностью данных, равнозначно являются как персональные данные человека, так и идентификационный номер. Реальное назначение любого идентификационного номера человека (частный случай ИНН) – всеобщая, регулярная, универсальная, оперативная, повсеместная автоматическая идентификация личности и гарантированный постоянный контроль».

Таким образом, любой идентификатор личности (ИНН, СНИЛС, серия и номер паспорта, уникальный номер записи в реестре) - это имя. И нет на данный момент никаких оснований утверждать, что имя является внешним знаком, даже если о присвоении такого имени выдается внешний документ (знак) в виде справки о присвоении идентификатора личности. О крещении ведь тоже выдается свидетельство, и хотя само свидетельство - знак внешний, имя еще никто внешним знаком не называл. Данное определение неприменимо также к тем внешним знакам, прямой запрет на принятие и ношение которых содержится в Священном Писании. К примеру: «На женщине не должно быть мужской одежды и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие» (Втор. 22, 5).

В отношении начертания указывается: «… и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его. (Откр. 14,11)»

Далее Собор указал, что позиция Церкви по вышеуказанному вопросу нашла свое отображение в ранее принятых документах, в частности: Послание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Президенту Российской Федерации В.В.Путину в октябре 2004 года: «Собор призывает государственную власть принять во внимание их озабоченность при разработке новых образцов основного документа гражданина России, который, как мы считаем, не должен содержать отметку о личном коде, а также какие-либо данные, неизвестные или непонятные владельцу документа. Необходимо приложить все усилия, чтобы развитие законодательства и административной практики в сфере идентификации граждан не ущемляло их вероисповедной и мировоззренческой свободы».

В Заявлении Священного Синода РПЦ от 6 октября 2005 года указывается: «В частности, отмечена опасность сбора и хранения данных о частной жизни людей… Средства опознания человека не должны вредить его здоровью, унижать его честь и достоинство. Видятся неприемлемыми такие разновидности подобных средств, которые были бы неотделимы от человеческого тела… Нельзя в системах учета присваивать людям некий номер, который будет использоваться вместо имени».

Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 24-29 июня 2008 года «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви: «9. Собор поддерживает инициативу духовенства и мирян о проведении крестных ходов, являющихся видимым выражением веры и благочестия народа Божия…54. Недопустимы такие средства и методы электронного учета перемещений и действий людей, которые вторгались бы в их частную жизнь и делали бы возможным тотальный контроль над личностью и управление ею…».

Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека от 26 июня 2008 года: «Частная жизнь, мировоззрение и воля людей не должны быть предметом тотального контроля… Для наших правозащитных трудов ныне следует особо выделить следующие области:— недопущение тотального контроля над человеческой личностью, над ее мировоззренческим выбором и частной жизнью через использование современных технологий и политических манипуляций…Правозащитная деятельность чад Русской Православной Церкви может вестись как на общецерковном уровне, с благословения Священноначалия, так и на уровне созданных мирянами общественных объединений, многие из которых уже сейчас успешно работают в правозащитной сфере».

Письмо Святейшего Патриарха Кирилла Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации В.П. Лукину от 28 июля 2009 года: «…граждане хотели бы пользоваться альтернативной системой сбора данных (без личных идентификационных номеров, а также устройств, которые позволили бы идентифицировать человека без его ведома в общественных местах, при совершении покупок и так далее). Негативную реакцию вызывают также документы, носящие определенные символы, целесообразность и предназначение которых вызывает сомнения».

Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви» 2011 года: «45. В связи с поступлением многочисленных обращений верующих Собор считает необходимым проведение переговоров с органами государственной власти с целью обеспечения добровольности в отношении использования электронных средств идентификации граждан, в том числе универсальных электронных карт. Люди, не принимающие их, не должны подвергаться дискриминации, в том числе при получении медицинской помощи и социальных благ».

Как видим, ни в одном из вышеприведенных документов не благословляются идентификаторы личности (ИНН, СНИЛС, и т.д.), тем более даются очень строгие предупреждения об опасности принятия таких новшеств как документы с чипом. В усиление вышеприведенных положений Архиерейский Собор РПЦ 2-5 февраля 2013 года констатирует тот факт, что «Использование идентификатора вкупе с современными техническими средствами позволит осуществлять тотальный контроль за человеком без его согласия…, и… тысячи людей, включая православных верующих, не желают по тем или иным причинам, в том числе религиозно мотивированным, принимать новую идентификационную систему… Нередко этих людей лишают медицинской помощи, пенсий по возрасту и других выплат… В итоге формируется целый слой людей, выброшенных из всех сфер общественной и государственной жизни».

Здесь впору заметить, что в далеком 1998 году Священный Синод УПЦ в своем Послании точно предрек такую ситуацию и дал оценку происходящим явлениям, а именно: «печать антихриста лишь завершит процесс отпадения от Бога и благодати Его, что ныне тайно совершается в глубине человеческих сердец. Именно в этом случае индивидуальный идентификационный номер, который будет присвоен каждому человеку и нанесен на него через какую-то "несмываемую" технологию, действительно может стать "печатью антихриста". В результате человек окажется перед дилеммой: или принять код, без которого существование человека в обществе станет невозможным, или же отказаться от него и, как следствие, оказаться вне антихристианского сообщества и подвергнуться гонениям - таковы будущие события, которые отображены в Откровении святого Апостола Иоанна Богослова». То есть на наших глазах реализуется апокалиптический сценарий, о которомЦерковь предупреждала в 1998 году. Кроме того, Архиерейский Собор 2013 года, предвидя дальнейшее развитие событий, предупреждает, что: «наступит время исповедничества, о котором говорит Книга Откровения (гл. 13-14)».

Далее Собор формулирует отношение Церкви к рассматриваемым явлениям и заявляет: «Однако Церковь убеждена, что упомянутые технологии не должны быть безальтернативными и принудительными. Те, кто отказывается принимать эти технологии, должны иметь альтернативу — использование традиционных методов идентификации личности… Церковь считает недопустимыми любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации…

Церковь считает недопустимым принудительное нанесение на тело человека каких-либо видимых или невидимых идентификационных меток, имплантацию идентификационных микро- и наноэлектронных устройств в тело человека. Церковь разделяет опасения граждан и считает недопустимым ограничение их прав в случае отказа человека дать согласие на обработку персональных данных».

Поскольку Церковь считает использование идентификаторов недопустимым, так же как и нанесение на тело человека каких-то меток или имплантирование электронных устройств, то также недопустимо и принятие документов, выдача которых однозначно сопряжена с использованием идентификаторов и создает все условия для нанесения невидимой идентификационной метки во время сканирования трехмерного образа лица человека. Этот факт более чем очевиден. Отсюда благословение на принятие биометрического паспорта, УЭК или иного документа, связанного с получением номера и (или) с проведением любых манипуляций с телом, НЕДОПУСТИМО. Принимать участие в подобных процедурах НЕЛЬЗЯ.

Особо следует обратить внимание на однозначную позицию, высказанную Собором по поводу ныне существующих и планируемых к выдаче документов: «Документы, выдаваемые государством, не должны содержать информацию, суть и назначение которой непонятны или скрываются от владельца документа, а также символов, носящих кощунственный или нравственно сомнительный характер, либо оскорбляющих чувства верующих».

Биопаспорт, УЭК не только содержат на чипе информацию, непонятную для человека и скрываемую от него, но, более того, человек даже не знает, какая именно информация о нем содержится в чипе его документа. Хотя законы в той или иной степени регламентируют объем и назначение информации на чипе, но сам прочитать информацию человек не сможет. Если человека заинтересует, что именно содержится на его чипе, тогда ему необходимо обращаться к соответствующему уполномоченному органу государства, который предъявит соответствующую информацию и очень убедительно скажет, что это вся информация, больше на чипе ничего нет. Такую ситуацию можно сравнить разве что с тем, что налоговый инспектор вместо детальной проверки в акте написал бы: «Нарушений нет. Об этом, ручаясь своей честностью, уведомил меня проверяемый налогоплательщик». Вот когда налоговая по такому принципу будет делать налоговые проверки, тогда и мы будем верить тому, что они нам говорят, а пока честное слово заинтересованной стороны вообще не принимается к рассмотрению. Таким образом, Собор еще раз однозначно не благословил принимать документы с чипом.

Далее в документе Собор дает нам механизмы, при помощи которых мы можем отстаивать нарушенные права, а также пресекать всякого рода свободные толкования относительно проблем идентификации и биометризации. В частности, в документе говорится:

«При этом Освященный Архиерейский Собор напоминает о неприемлемости ситуации, когда отдельные миряне, а порой и клирики восхищают право от лица Церкви выносить определения о совместимости или несовместимости того или иного явления с верой Христовой и христианским образом жизни. Такое право принадлежит Собору или Синоду, опирающимся на Священное Писание и Предание Церкви и действующим в единомыслии со всем клиром и паствой.

В случае принуждения граждан к принятию подобных средств и дискриминации, связанной с их непринятием, Собор предлагает этим людям обращаться в суд, а также информировать епархиальное священноначалие и, при необходимости, Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви и общества».

Теперь у нас есть что сказать тем людям, в том числе и клирикам, которые от своего имени заявляют, что ИНН и другие идентификаторы личности не имеют отношения к духовной жизни, что биопаспорта можно получать и прочее, чем восхищают «право от лица Церкви выносить определения о совместимости или несовместимости того или иного явления с верой Христовой и христианским образом жизни».

Имеются случаи, когда с амвона Церкви дается благословение на получение ИНН, биопаспортов, УЭК, и других атрибутов электронной идентификации, при этом людей, не желающих принимать такие новшества, подвергают осмеянию и церковным прещениям. Теперь, исходя из решения Архиерейского Собора 2013 года, развившего положения предыдущих официальных документов Церкви, мы обо всех подобных фактах дискриминации обязаны сообщать правящему Архиерею и, при необходимости, Синоду.

Обсуждение документа на предмет того, хорош он или плох, которое наблюдается в данное время – путь бесперспективный. Вопрос не в том, каков этот документ, а в том, как и насколько он помогает разобраться в существующей проблеме и дает возможность пресечь те негативные проявления, дискриминацию, принуждение к принятию документов, необоснованные прещения, которые сегодня имеют место.

Данный документ, хотя и некатегорично, но весьма определенно и недвузначно указывает, что никакого благословения на принятие ИНН, уникального номера записи в реестре, СНИЛС, УЭК, биопаспорта и т.п. Церковь не давала, и что все эти явления имеют непосредственное отношение к духовной жизни и спасению. Более того, все вышеперечисленные новшества имеют типологическое сходство с ограничениями апокалиптических времен, и события развиваются как раз именно в сторону исполнения страшных предупреждений Откровения Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.

Эксперт поналогообложению Олег Щербанюк - для «УНИАН-Религии».

