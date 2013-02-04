Для спасения нужно осознать грех - первопричину неудач

3 февраля 2013 года, в неделю 35-ю по Пятидесятнице, перед началом второго дня работы Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя, сообщает Патриархия.ru. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с проповедью.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с воскресным днем.

Сегодня мы слышали замечательные слова апостола Павла: «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел спасти грешных, из которых я первый» (1 Тим. 1:15). С этих слов практически начинается послание апостола Павла к Тимофею, но каждый, кто читает эти слова, конечно, принимает их на свой счет. Если апостол Павел, исполненный смирения и готовности принять волю Божию, признавал, что он первый среди грешных, ради спасения которых пришел Христос, то и каждый из нас может вслед за апостолом сказать те же слова: «Я первый среди всех грешных».

Но в центре этой фразы — свидетельство о том, что Христос спасает грешных. Почему же Он спасает грешников? Почему Павел не сказал, что Христос пришел поддержать святых, помочь им осуществить их дело? Не сказал, потому что не святых пришел спасать Господь, но грешных. И нет человека на земле — ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, — кто бы мог сказать: «Я не имею греха». Каждый имеет грех, и самой правильной оценкой самого себя будет та, что дал апостол Павел: «Я первый среди грешников».

А самое опасное для души человека — это сравнивать себя с другими, что чаще всего мы и делаем, когда говорим: «Конечно, я грешный человек», а в душе сравниваем себя с другими — как нам кажется, еще более грешными. Мы сравниваем себя с неверующими и говорим: «Вот они в Бога не верят, а мы верим». Мы сравниваем себя с людьми распутными и говорим: «Посмотрите, как они страшно живут, а у нас семьи, мы храним верность, мы лучше них». Мы сравниваем себя со всеми, о ком повествуют нам телевидение и СМИ, о тех ужасных людях, которые совершают преступления, и многие из нас говорят: «Мы же не такие — конечно, грешные, но не настолько».

Наверное, апостол Павел мог с большим, чем мы, основанием сказать: «я не такой, как другие». Он был очень честен перед Богом, перед собой и перед другими, и у него хватило мужества сказать: «Я не меньший, чем другие апостолы», хотя он не был среди Двенадцати. Он твердо это сказал, свидетельствуя, в том числе, и перед другими апостолами. Он не был человеком робкого десятка — он был человеком принципиальным, мужественным. Мы знаем, что жизненная позиция апостола в провозглашении слова Божия привела его к гибели, к насильственной смерти. И когда он говорит «я первый среди грешников», это не вежливость, не политкорректность — это удивительный пример самоанализа и самооценки вне зависимости от оценки других людей.

Вот если бы мы научились самих себя оценивать, — не сравнивая себя с другими, потому что сравнение, которое мы делаем, обычно в нашу пользу. Говорим или не говорим, но подспудно чувствуем, что мы лучше других. Апостол Павел этого не чувствовал. Будучи апостолом, учителем, он ведь обращается не к какому-то высокому авторитету — он обращается к своему ученику Тимофею и говорит слова, которые никогда учителя не говорят ученикам. Ни один учитель не скажет: «Я знаю меньше других», или: «я слабее других», или: «я грешнее других». Апостол честно свидетельствует о том, что он первый из грешников. И когда мы в молитве перед Причащением говорим «от них же первый есмь аз», мы повторяем эти апостольские слова, — не всегда вкладывая ту силу, ту искренность, ту чистоту мысли, которую вложил в них апостол Павел.

Господь действительно пришел спасти грешных. От чего же Он пришел их спасти? Очень часто в наших учебниках догматики говорится, что Господь пришел нас избавить от первородного греха, и это правильное утверждение. Но апостол, обращаясь к Тимофею, не говорит, что Христос Иисус пришел избавить нас от греха наших прародителей. Он говорит, что Христос пришел спасти грешных.

Мы знаем, что Своей Кровью Спаситель искупил тот самый первородный грех, снял с нас вину за этот грех. Никто из нас, представ пред лицом Божиим, не будет отвечать за грех Адама и Евы. Мы будем отвечать за свои собственные грехи, потому что за тот грех и за последующие грехи рода человеческого Сын Божий ответил пред Богом, пред Божественной справедливостью, понеся страшную казнь и искупив тот самый грех Своею Кровью. А пришел он спасти грешных от их собственных грехов.

Наверное, каждый человек понимает, что абсолютное большинство наших неудач проистекает от нас самих. Правда, говоря о своих неудачах, мы очень часто ссылаемся на обстоятельства — внешние или внутренние, на козни других людей. Но если провести исследовательскую работу над состоянием своей души, то окажется, что мы являемся первопричиной наших неудач. Только нужно разглядеть, что это за первопричина, где она кроется. И если провести очень тщательный анализ, то все сойдется на нашей греховности — той, которую мы проявили в детстве, отрочестве, юности, в зрелом возрасте. Все замкнется в одну цепь, связанную с нашей личной греховностью.

Грех — это жернов на нашей шее, который тянет в пучину морскую, который не дает человеку оторваться от земли, который придавливает его своим весом. Грех — это то, что подрезает крылья человеку, не дает ему взлететь, не дает достичь тех высот, которых он так хотел бы достичь.

Господь пришел нас избавить от власти нашего собственного греха, и Он совершил эту миссию спасения. Но мы знаем, что все, что совершил Господь, автоматически, магически на людей не распространяется. Величайшая ошибка многих христиан в том, что они считают, что Бог нас спас и больше ничего не требуется. Требуется! И апостол Павел, говоря сегодня о том, что Господь пришел, чтобы спасти грешников от их собственных грехов, указывает на самое важное: «Я первый среди этих грешников». Он говорит об условии принятия спасения: только если мы осознаем, что мы грешнее других, если мы способны, проведя эту внутреннюю исследовательскую работу, докопаться до глубин наших жизненных неудач, осознать силу нашего личного греха, только тогда спасение, которое Господь принес всем грешникам, распространится также и на нас.

Может быть, достаточно размышлений о самом себе? Может быть, достаточно просто осознать свой грех? Ведь иногда люди так и говорят: «Я в церковь не хожу, но я в Бога верю, я свои грехи знаю, мне ничего другого не нужно» … Совсем не так. Осознание греха есть непременное условие спасения. Но спасает себя не сам человек, осознавая свой грех, — спасает Христос, Который пришел в мир, чтобы грешных спасти.

Вот для того, чтобы обрести эту силу исцеления от грехов, мы через личное осознание своего собственного греха, через покаяние должны открыть свое сердце силе Божественной благодати, изливаемой в мир через искупительную Жертву нашего Господа и Спасителя. И тогда спасение, которое Христос принес всем грешникам, из которых я первый, изольется на каждого человека, освобождая его от пут греха, а значит, раскрывая все силы его природы, все лучшие грани его характера и его способностей, давая возможность не только легко дышать и жить по совести, но и восходить от силы к силе — и в смысле определенных достижений в этой жизни, и, что самое главное, уже не на подрезанных крыльях подниматься к небу в торжество Божественного Царства.

Величайшие слова апостола Павла, которые он сегодня через своего ученика Тимофея адресует каждому из нас, да помогут нам в деле нашего спасения. Аминь.