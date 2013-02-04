Церковь считает недопустимым принуждение граждан к электронной идентификации

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 4 февраля назвал недопустимым принуждение граждан к электронной идентификации. Об этом говорится в принятом Собором документе »Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных», который опубликован на сайте Московского патриархата.

«Церковь убеждена, что упомянутые технологии не должны быть безальтернативными и принудительными. Те, кто отказывается принимать эти технологии, должны иметь альтернативу — использование традиционных методов идентификации личности, применяемых сегодня в большинстве стран канонической ответственности Московского Патриархата. Церковь считает недопустимыми любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации», — говорится в документе.

Архиерейский Собор призвал обеспечить реализацию права на доступ к социальным благам без электронных документов материальными, техническими, организационными и, если необходимо, правовыми гарантиями.

В документе отмечается, что Православная Церковь не отрицает необходимости учета граждан государством, не оправдывает тех, кто уклоняется от гражданских обязанностей или имеет преступные цели, но защищает право граждан жить в обществе в соответствии со своими убеждениями и принципами. С целью учета и понимания позиции верующих по этим вопросам Церковь осуществляет диалог с органами власти России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, государств Средней Азии и других стран.

«Особенно важным Собор считает соблюдение принципа добровольности при принятии любых идентификаторов, предполагающего возможность выбора традиционных методов удостоверения личности. Собор призывает власти государств канонического пространства нашей Церкви придерживаться данного принципа. При этом необходимо проявлять уважение к конституционным правам граждан и не дискриминировать тех, кто отказывается от принятия электронных средств идентификации», — сказано в документе Собора.

Участники Собора указали на существующие факты дискриминации людей, отказывающихся от новых технологий идентификации.

«Нередко этих людей лишают медицинской помощи, пенсий по возрасту и других выплат, оформления инвалидности и различных льгот. Подчас они не могут совершать сделки с имуществом, поступать на учебу или работу, вести предпринимательскую деятельность, оплачивать коммунальные услуги, приобретать проездные документы. В итоге формируется целый слой людей, выброшенных из всех сфер общественной и государственной жизни», — отмечается в Позиции Церкви.

В случае принуждения граждан к принятию подобных средств и дискриминации, связанной с их непринятием, Собор предложил этим людям обращаться в суд, а также информировать епархиальное священноначалие и, при необходимости, Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви и общества.

Также Архиерейский Собор указал не необходимость разъяснения гражданам всех последствий решения об использовании средств электронного учета, гарантии доступа граждан к информации о содержании электронных записей и возможности изменять или удалять их содержание, если иное не предусмотрено установленными законом требованиями общественной безопасности.

«Следует гарантировать и, если необходимо, усилить ответственность за утечку или ненадлежащее использование персональных данных. Документы, выдаваемые государством, не должны содержать информацию, суть и назначение которой непонятны или скрываются от владельца документа, а также символов, носящих кощунственный или нравственно сомнительный характер либо оскорбляющих чувства верующих», — говорится в документе Собора.

Также Архиерейский Собор напомнил о неприемлемости практики отдельных мирян или клириков выносить от лица Церкви определения о совместимости или несовместимости того или иного явления с верой Христовой и христианским образом жизни. Собор подчеркнул, что такое право принадлежит Собору или Синоду.

Правмир