Доклад митрополита Владимира на Архиерейском Соборе РПЦ

2 февраля 2013 года во время работы Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл огласил обращение Предстоятеля Украинской Православной Церкви. Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир сообщил, что не сможет принять участие в Соборе в связи с предписаниями врачей.

Доклад Блаженнейшего митрополита Владимира о жизни Украинской Православной Церкви со времени Собора 2011 года огласил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский Антоний.

Ваше Святейшество! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!

Украинская Православная Церковь является самоуправляемой Церковью с правами широкой автономии в составе Московского Патриархата. Право независимости и самостоятельности в управлении было дано нашей Церкви определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 27 октября 1990 года и выражено в Благословенной грамоте (Томосе) блаженной памяти Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Особый статус Украинской Православной Церкви отражен в Уставе Русской Православной Церкви, принятом Юбилейным Архиерейским Собором в 2000 году (разд. VIII, п. 17). Указанные решения Архиерейских Соборов были утверждены Поместным Собором Русской Православной Церкви 2009 года.

Нынешний статус Украинской Православной Церкви позволяет ей успешно нести свою спасительную миссию в украинском обществе. 8 июля 2011 года Собор Украинской Православной Церкви в своем Определении подчеркнул, что статус Украинской Православной Церкви как самоуправляемой с правами широкой автономии «на сегодняшний день является оптимальным». Этот статус Украинской Православной Церкви является «залогом сохранения ее внутреннего единства и фундаментом для восстановления единства украинского Православия» (Определение Собора, п. 13). Собор также подчеркнул, что Украинская Православная Церковь сохраняет молитвенное и каноническое единство с Русской Православной Церковью, через которую она пребывает в единстве со всеми Поместными Православными Церквами (Определение Собора, п. 3).

Два года, минувшие со времени проведения предыдущего Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, были отмечены рядом важных событий в церковной жизни в Украине.

В 2012 году мы отметили 20-ю годовщину нашего избрания на древнюю кафедру Киевских Митрополитов. Юбилейные торжества начались в мае и продлились до конца июля 2012 года. 28 мая в рамках этого празднования в Киеве в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» была проведена Международная научно-практическая конференция «Украина на рубеже тысячелетий». В адрес конференции направили приветствия Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей и Президент Украины Виктор Янукович. В работе конференции приняли участие представители светских и духовных высших учебных заведений Украины, епископы Украинской Православной Церкви, гости из России, а также представители других Поместных Церквей. По итогам конференции был издан сборник «Украинская Православная Церковь на рубеже тысячелетий: документы и материалы», в которой впервые в полном объеме опубликованы документы Харьковского Собора 1992 года.

В июле в рамках юбилейных торжеств состоялся визит в Киев Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его Святейшество находился в Киеве с 26 по 28 июля. Кульминацией торжеств стала Божественная литургия в день памяти святого равноапостольного князя Владимира на Соборной площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.

Всего же в течение 2011-2012 годов состоялось шесть Первосвятительских визитов в Украину Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ходе этих визитов Его Святейшество посетил город Киев, а также Донецкую, Луганскую, Харьковскую и Черновицкую епархии.

Связи с мировым Православием

За истекшие два года Украинскую Православную Церковь неоднократно посещали Предстоятели и официальные представители Поместных Православных Церквей. Также в пределы Украинской Православной Церкви доставлялись для поклонения святыни мирового Православия.

В 2011-2012 году Киев дважды посетил Иерусалимский Патриарх Феофил III (27-29 марта 2011 года и 26-28 апреля 2012 года). В ноябре 2012 года, когда Иерусалимская Православная Церковь находилась в тяжелом материальном положении, Украинская Православная Церковь оказала ей посильную братскую материальную помощь.

С 25 по 30 июля 2011 года гостем Украинской Православной Церкви был Святейший и Блаженнейший Патриарх-Католикос всея Грузии Илия II.

В июле 2012 года на торжества по случаю 20-летия Харьковского Собора в Киев прибыли представители тринадцати Поместных Православных Церквей.

С 8 мая по 7 июня 2011 года в Украине пребывала честная глава святой великомученицы Анастасии Узорешительницы; с 7 ноября по 10 декабря 2011 года — десница святого великомученика Димитрия Солунского, с 19 сентября по 27 ноября 2012 года — икона плащаницы Пресвятой Богородицы, с 20 октября по 5 ноября 2012 года — честная глава святого великомученика и целителя Пантелеимона.

21 октября 2012 года в Киеве при храме святителя Михаила, первого митрополита Киевского, было открыто подворье Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря.

Связи с Поместными Православными Церквами развиваются и в сфере богословской науки и образования. Так, 25 октября 2011 года был подписан договор о сотрудничестве между Киевской духовной академией и Православным богословским факультетом Бухарестского университета. В настоящее время ведутся переговоры о подписании аналогичных соглашений с ведущими богословскими вузами других Поместных Церквей.

Все это ясно свидетельствует о том, что Поместные Православные Церкви оказывают Украинской Православной Церкви братскую духовную поддержку, признавая ее единственной канонической Православной Церковью на территории современной Украины.

Статистические данные

В период с 2011 до начала 2013 года в Украинской Православной Церкви было открыто шесть новых епархий: Балтская, Вознесенская, Изюмская, Могилев-Подольская, Ровеньковская и Феодосиевская. Было совершено 14 епископских хиротоний. Четыре епископа были почислены на покой. Скончалось два архипастыря нашей Церкви. 15 сентября 2011 года на 91-м году жизни отошел в вечность старейший иерарх Украинской Православной Церкви Высокопреосвященнейший Никодим, митрополит Харьковский и Богодуховский, который пятьдесят лет прослужил Церкви в архиерейском сане. 18 февраля 2011 года скончался Преосвященный епископ Кременчугский и Лубенский Тихон.

Таким образом, к настоящему времени Украинская Православная Церковь состоит из 51 епархии, в которых совершают служение 51 правящий и 22 викарных архиерея, 10 архипастырей находятся на покое. Общее количество приходов к концу 2012 года составляло 11 393, священнослужителей — 10 963, из них 10 187 священников и 776 диаконов. На территории Украины действует 219 монастырей, в которых несут послушание 1 320 монахов и 2 312 монахинь. Количество монашествующих в священном сане — 937.

В структуре Учебного комитета при Священном Синоде Украинской Православной Церкви действует 18 учебных заведений: 1 духовная академия, 1 богословская академия (в Ужгороде), 1 богословский университет (в Луганске), 1 богословский институт (в Черновцах), 7 духовных семинарий, 8 духовных училищ. Кроме того, при Одесской, Почаевской и Полтавской духовных семинариях действуют регентские и иконописные отделения. Всего в этих учебных заведениях обучается 3 363 студента (из них 1 584 человека на стационаре и 1 779 — на заочной форме обучения). Кроме того, решением Священного Синода от 20 декабря 2012 года в структуру Учебного комитета была включена кафедра богословия Института управления Классического частного университета города Запорожье.

К концу ноября 2012 года по данным Синодального информационно-просветительского отдела в Украинской Православной Церкви действовало 532 медиапроекта, из них: Интернет-сайтов — 349, газет — 82, журналов — 40, радиопрограмм — 18, телепрограмм — 40, информационных листков — 3.

Наградная система Украинской Православной Церкви включает в себя 19 орденов, 2 медали, 1 знак отличия и Благословенную грамоту Предстоятеля.

Церковь и Украинское государство

Украинская Православная Церковь, настаивая на строгом соблюдении конституционного принципа отделения религиозных организаций от государства, в то же время выступает за конструктивное взаимодействие государственных и церковных учреждений в различных сферах общественной жизни. Официальные представители нашей Церкви регулярно встречаются с первыми лицами государства, доводя до их сведения позицию Церкви по актуальным вопросам общественной жизни. В Верховной Раде Украины действует Представительство Украинской Православной Церкви, имеющее статус Синодального учреждения.

Главным событием в политической жизни Украины за истекший период стали выборы в Верховную Раду Украины, прошедшие 28 октября 2012 года. В связи с подготовкой к выборам Священный Синод Украинской Православной Церкви принял специальное обращение к православным верующим Украины (от 25 августа 2012 года). В этом документе Синод призвал всех верных чад нашей Церкви прийти на избирательные участки и сделать ответственный выбор. Вместе с тем Священный Синод напомнил епископату и духовенству о недопустимости политической агитации с церковного амвона и призвал не допускать политизации церковной жизни.

В 2012 году особый общественный резонанс получили некоторые законы, принятые Верховной Радой Украины. О них было подробно сказано в докладе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Церковная жизнь в Украине в 2011 — начале 2013 гг.

За два года, минувших со времени проведения последнего Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, в Украине был проведен один Собор Украинской Православной Церкви с участием епископата, духовенства и мирян (8 июля 2011 года), один Собор епископов Украинской Православной Церкви (8 июля 2011 года) и двенадцать заседаний Священного Синода Украинской Православной Церкви.

В настоящее время в Украинской Православной Церкви действует 29 Синодальных учреждений. В 2011 году был создан Координационный совет руководителей Синодальных учреждений. Годовые отчеты о деятельности Синодальных учреждений публикуются на официальном сайте Украинской Православной Церкви. Здесь мы отметим лишь некоторые результаты их работы.

В 2012 году была осуществлена реорганизация Киевской Митрополии как центрального органа управления Украинской Православной Церкви. В структуре Митрополии теперь действуют административный аппарат, исполнительный секретариат, информационно-аналитическая служба, пресс-служба, юридическая служба, финансово-хозяйственная служба, отдел кадров и референтура. В октябре 2012 года была проведена реорганизация благочиний города Киева. Сегодня в Киевской Митрополии ежедневно (кроме праздничных, субботних и воскресных дней) викарные епископы ведут прием граждан.

За прошедшие два года по представлению Синодальной комиссии по канонизации святых Священный Синод Украинской Православной Церкви причислил к лику святых 13 подвижников благочестия:

священноисповедника Антония (Абашидзе),

преподобного Вонифатия Киевского (Феофановского),

преподобного Феофана Рыхловского,

священномученика Сергия Чернобыльского,

преподобную Смарагду Нежинскую,

преподобноисповедницу Софию (Гриневу),

священноисповедников Феодосия, Александра, Философа и Митрофана Запорожских,

преподобного Илию Макеевского,

священномученика Адриана Вожакова,

священномученика Димитрия Сурмели.

Всего за период с 1993 года по настоящее время в Украинской Православной Церкви были совершены канонизации 267 святых.

В течение 2011-2012 годов были проведены IX и Х Международные фестивали православного кино «Покров», а также IV, V и VI фестивали православных средств массовой информации. Традиционно в предновогодние дни в центре Киева проводятся благотворительные ярмарки.

Издательский отдел Украинской Православной Церкви в течение 2011-2012 годов выпустил в свет 26 изданий. Среди них особо следует отметить богослужебное Евангелие на украинском языке, украинское издание Православного катехизиса, подготовленное на основе труда святителя Филарета (Дроздова), ряд украинских переводов памятников древней церковной письменности. Кроме того, Издательский отдел постоянно осуществляет экспертизу книг, подготовленных к печати православными издательствами Украины. За истекший период была проведена экспертиза более 50 таких изданий. В 2012 году Издательский отдел вместе с Киевской духовной академией начал серию юбилейных изданий к 400-летию Киевских духовных школ. Празднование этого юбилея намечено на 2015 год.

Учебный комитет при Священном Синоде Украинской Православной Церкви ныне продолжает изучение вопроса о возможности получения духовными учебными заведениями Украины государственной лицензии и аккредитации на ведение педагогической деятельности по направлению «Православное богословие». Методический совет Учебного комитета работает над усовершенствованием учебных программ и соотнесением их с нормативными требованиями Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины. В 2012 году выпускникам всех духовных семинарий Украинской Православной Церкви начали выдавать дипломы бакалавра православного богословия единого образца.

Вызовы, стоящие пред Украинской Православной Церковью

Одним из главных вызовов, стоящих перед нашей Церковью, остается проблема церковных расколов в Украине. Сегодня значительная часть наших единоверцев по-прежнему пребывает вне общения с мировым Православием, находясь в составе так называемых Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

В 2012 году т.н. УПЦ КП направила официальные обращения к Предстоятелям Поместных Православных Церквей, а также к главам Римско-Католической Церкви, Церкви Англии и Украинской Греко-Католической Церкви с просьбой о признании действительности таинства крещения, совершенного в расколе. Поместные Православные Церкви, которые в течение всего времени существования церковных разделений в Украине оказывают последовательную поддержку канонической Церкви, и в этот раз отказались от каких бы то ни было контактов с этой раскольнической группировкой. Более того, представители Поместных Церквей, прибывшие в Киев в июле 2012 года на торжества по случаю 20-летия Харьковского Собора, в беседе с православными журналистами изложили свою позицию относительно таинств, совершаемых в расколе, а также рассказали об опыте других Поместных Церквей в уврачевании церковных разделений.

Братское общение с представителями Поместных Православных Церквей еще раз открыло перед нами всю сложность проблемы раскола и с богословской, и с канонической, и с пастырской точек зрения. Думается, что нам следует учитывать опыт других Поместных Церквей в поисках путей преодоления церковных разделений в Украине.

На обращение т.н. УПЦ КП никак не отреагировали и лидеры других христианских конфессий. В Киеве не было получено ответов ни от главы Римско-Католической Церкви, ни от главы Церкви Англии. Лишь глава Украинской Греко-Католической Церкви верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук направил в адрес т.н. УПЦ КП официальное письмо, в котором заявил о фактическом признании таинства крещения, совершаемого в «УПЦ КП». Таким образом, УГКЦ стала единственной конфессией, оказавшей фактическую поддержку украинским раскольникам. Тем самым УГКЦ нарушила принципы, которые выработаны в ходе как православно-католического, так и межхристианского диалога в целом. В рамках этого диалога стороны обязуются не вступать в официальные контакты с теми церковными группами, которые не имеют канонического признания. Поэтому, например, Православная Церковь не поддерживает контактов с раскольническими группами внутри Католической Церкви, надеясь на то, что и официальные представители католической стороны откажутся от контактов с группами, не имеющими общения с мировым Православием.

Эта ситуация заставляет нас сказать несколько слов и о межхристианском и межрелигиозном взаимодействии в современной Украине.

Украина — это многоконфессиональное государство. Наша Церковь последовательно выступает за сохранение и укрепление в Украине межконфессионального и межрелигиозного мира. Украинская Православная Церковь входит во Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, который является представительским межконфессиональным консультационно-совещательным органом, участвующим в разработке проектов нормативных актов по вопросам церковно-государственных отношений. Украинская Православная Церковь стремится в сотрудничестве с другими религиозными общинами Украины вырабатывать согласованную позицию по актуальным проблемам современной общественной жизни.

Вместе с тем в последние годы возникали и осложнения в сфере межконфессиональных отношений. В частности, были конфликты между представителями Украинской Греко-Католической Церкви и нашими общинами на территории Белоцерковской и Винницкой епархий. Следует сказать, что сегодня, в отличие от рубежа 1980-90-х гг., взаимоотношения между православными и греко-католиками в Украине в целом являются не такими напряженными. Возникают лишь отдельные недоразумения, главной причиной которых, на наш взгляд, являются попытки Греко-Католической Церкви создавать и развивать свои структуры в регионах с преобладающим православным населением. Слава Богу, сегодня нам удалось не допустить нарушений общественного порядка и конфронтации на религиозной почве. Однако опасность возникновения такого противостояния сохраняется. Еще раз подчеркнем, что Украинская Православная Церковь настаивает на том, что в Украине должны последовательно реализовываться те принципы, которые были выработаны в ходе православно-католического диалога. В частности, Баламандские соглашения 1993 года прямо осуждают прозелитизм во взаимоотношениях между православными и католиками. И мы настаиваем на том, что этот принцип должен соблюдаться и Украинской Греко-Католической Церковью.

Однако, несмотря на все эти сложности, мы верим, что Господь не оставит нас и Сам откроет нам путь и к уврачеванию церковных разделений в Украине, и к сохранению межконфессионального и межрелигиозного мира.

Еще одним серьезным вызовом для Украинской Православной Церкви является ситуация с пастырским окормлением украинской диаспоры. По данным Министерства иностранных дел Украины, в настоящее время за пределами Украинского государства проживает до 20 миллионов украинцев и лиц, имеющих украинское происхождение. Странами дальнего зарубежья со значимым украинским присутствием являются, прежде всего, Канада (1 млн. 200 тыс.), Соединенные Штаты Америки (по разным оценкам, от 900 тыс. до 2 млн.), Бразилия (600 тыс.), Аргентина (300-350 тыс.). Сегодня кроме украинских эмигрантов, вынужденно покинувших родину в результате военных и политических потрясений ХХ в., все больший процент украинцев в диаспоре составляет так называемая трудовая миграция. С начала 1990-х годов в связи с экономическими проблемами Украину покинули около 7 миллионов наших соотечественников, большая часть которых сегодня постоянно проживает за рубежом. Поток трудовой миграции был направлен, главным образом, в страны Западной Европы. Заметное количество украинских мигрантов проживает сегодня в Италии (по разным данным от 200 до 700 тыс.), Испании (от 100 тыс.), Португалии (от 50 тыс.), Греции (более 30 тыс.) и других странах.

Кроме прямой пастырской обязанности заботиться о своих верующих, для Украинской Православной Церкви актуальность этого вопроса вызвана также присутствием за рубежом греко-католических церковных структур. Нередко православные украинцы, оказываясь за рубежом, в стремлении сохранить свою национальную и культурную идентичность начинают посещать греко-католические храмы. Также в последнее время наблюдаются попытки украинских раскольников (в частности, «УПЦ КП») организовать свои приходы в диаспоре. Все это не может не вызывать у нас обеспокоенности. Мы должны задуматься над выработкой более эффективного механизма пастырского окормления украинцев в диаспоре.

Перспективы

В наступившем 2013 году наша Церковь будет праздновать 1025-летие Крещения Руси. Этот юбилей будет отмечаться в Украине на государственном уровне, в связи с чем Президент Украины дал особые поручения нескольким министерствам и ведомствам. Украинская Православная Церковь ныне разрабатывает свой план праздничных мероприятий.

В 2013 году все мировое Православие будет отмечать 1700-летие издания святым равноапостольным царем Константином Миланского эдикта, который положил начало новому этапу в истории Христианской Церкви. Для славянских Поместных Православных Церквей наступивший год будет ознаменован 1150-летием начала Моравской миссии святых братьев Кирилла и Мефодия.

Все эти юбилейные даты связаны с миссионерским подвигом святых, которых мы именуем равноапостольными: император Константин, святые братья Кирилл и Мефодий, великий Киевский князь Владимир. Благодаря их апостольскому подвигу Благая Весть была услышана многими народами, достигнув и пределов нашего Отечества. «Вера благодатная распростерлась по всей земле и достигла нашего народа русского… Евангельский источник, исполнившись водой и покрыв всю землю, разлился и до пределов наших. И вот уже со всеми христианами и мы славим Святую Троицу», — писал в своем знаменитом «Слове о Законе и Благодати» Киевский митрополит Иларион.

Надеемся, что эти юбилеи станут зримым свидетельством вечно живой апостольской традиции. Ведь и сегодня Православная Церковь несет в мир свидетельство о Спасителе нашем Иисусе Христе. Опираясь на Священное Писание и Священное Предание, мы и сегодня призваны дать последовательно христианский ответ на вызовы современности. Украинская Православная Церковь стремится донести слово истины до сердец наших соотечественников, дабы Евангелие дало в их душах обильный плод.

Верим, что Господь наш Иисус Христос, призвавший нас от тьмы к свету в водах Киевской купели, подаст нам свою всесильную помощь, дабы мы были достойными продолжателями апостольских трудов наших великих предшественников.

Ваше Святейшество! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! К сожалению, по уважительным причинам я не могу принимать непосредственное участие в работе Архиерейского Собора. Однако, пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю признательность и благодарность за Ваши молитвы о моем здравии, которые услышаны всемилостивым Богом и дают нам силы продолжать нести послушание Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

Благодарю за внимание.