В Михайловский храм прибывают мощи прпмчц. Елизаветы

7 февраля в храм в честь святителя Михаила Киевского, что при Александровской больнице, прибывает ковчег с десницей преподобномученицы Елизаветы.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и епископа Алапаевского и Каменского Сергия, мощи мчц. Елизаветы будет доставлена для молитвенного поклонения из Свято-Троицкого монастыря г.Алапаевска (Свердловская обл., РФ) в г.Киев.

Ожидается, что святые мощи пробудут в храме с 7 февраля по 7 апреля.

Настоятель Свято-Михайловского храма протоиерей Роман Барановский подчеркнул, что наряду с платом крови преподобномученицы, подаренным в прошлом году попечителем Александровского подворья в Иерусалиме графом Николаем Александровичем Воронцовым, это – вторая реликвия, связанная с именем исповедницы.

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Напомним, что при главном больничном храме Киева действует Сестричествомилосердияв честь преподобномученицы Елизаветы и инокини Варвары.

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Известно, что в 1918 году Великую княгиню Елизавету Федоровну Романову арестовали. А в ночь на 5 (18) июля 1918 г. Елизавета Фёдоровна была убита большевиками: сброшена в шахту Новая Селимская, что в 18 км от г.Алапаевска.

Склеп (г.Алапаевск, Свердловская область), в котором 8 месяцев лежали в гробах принявшие мученическую кончину князья Дома Романовых, в том числе – и Елизавета Федоровна.

В октябре в Алапаевск вошли войска адмирала Колчака. Тела Великой княгини, инокини Варвары и Великих князей были извлечены из шахты и похоронены в склепе Свято-Троицкого собора в Алапаевске.

Однако при приближении Красной армии в 1919 году игумен Пермского скита о.Серафим повез их на Восток. После долгого путешествия они оказались в Русской миссии г.Пекина в Китае.

Все это время, несмотря на долгое путешествие в жару и холод, тело святой мученицы сохранилось нетленным.

Наконец в 1921 году останки Елизаветы Федоровны и сестры Варвары перевезли в Иерусалим. Они покоятся в усыпальнице храма в честь святой равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании, как хотела сама Елизавета Федоровна.

«Православие в Украине»