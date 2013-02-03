Архипастыри УПЦ принимают участие в Архиерейском Соборе

2 февраля в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя начал работу Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, в котором принимают участие архипастыри Украинской Православной Церкви. В общей сложности к участию в Соборе приглашены 290 архипастырей из 247 епархий Русской Православной Церкви.

Начало заседаний предварила Божественная литургия в Храме Христа Спасителя, за которой молились участвующие в работе Собора.

Председателем Архиерейского Собора, согласно Уставу Русской Православной Церкви, является Патриарх Московский и всея Руси.

В президиум должен был войти постоянный член Священного Синода: Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир, который по состоянию здоровья не смог прибыть на Собор. Напомним, что делегацию УПЦ на Архиерейском Соборе РПЦ возглавил митрополит Бориспольский Антоний. В президиум входит, приглашенный для участия в зимней сессии Синода, архиепископ Хустский и Виноградовский Марк.

В состав участников Архиерейского Собора входят епархиальные архиереи, а также викарные архиереи, возглавляющие Синодальные учреждения и духовные академии или имеющие каноническую юрисдикцию над подведомственными им приходами. Согласно Уставу Русской Православной Церкви, иные викарные епископы могут участвовать в заседаниях Собора без права решающего голоса.

Перед началом первого пленарного заседания был совершен молебен. Святейший Патриарх Кирилл прочитал предначинательную молитву.

Присутствующие приняли регламент, повестку дня и программу Собора, утвердили состав мандатной, редакционной и счетной комиссий, избрали секретаря Собора. С основным докладом о жизни и деятельности Русской Церкви к Собору обратится Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В ходе заседания Собора вниманию его участников будут предложены проекты документов, разработанные в рамках Межсоборного присутствия.

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В адрес Собора поступило послание Президента Украины В.Ф. Януковича, в котором он приветствует участников Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.

Президент отметил, что «Благодаря своей активной разносторонней деятельности Православная Церковь в Украине является одним из наиболее уважаемых институтов. Особенно необходимо отметить ее попечение о духовном и моральном состоянии нашего общества.

Несомненная заслуга в этом принадлежит Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру. Его мудрые усилия, направленные на развитие церковной жизни и преодоление существующих проблем, всемерно поддерживаются верующими Украины и являются важным компонентом стабильности религиозной ситуации в нашей стране.

Уверен, что результаты Архиерейского Собора послужат основой дальнейших благословенных трудов Церкви».

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Накануне, 1 февраля, архиереи УПЦ приняли участие во встрече в Кремле с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Президент обратился к собравшимся со вступительным словом. Главу государства приветствовал Святейший Патриарх Кирилл, затем В.В. Путин ответил на вопросы архиереев.