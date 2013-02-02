1025-летие Крещения Руси отметит вся историческая Русь

Выступая с докладом на заседании Архиерейского Собора, Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, в частности, рассказал о своей деятельности в межсоборный период, отметив: «Многократно за эти два года я посещал пределы наших самоуправляемых Церквей, особенно часто — Украинской Православной Церкви. Рад, что прочно установился обычай ежегодно проводить в Киеве заседание Священного Синода Московского Патриархата и совместно праздновать на берегах Днепра День Крещения Руси».

По свидетельству Святейшего Владыки, особое значение будет иметь в нынешнем году празднование 1025-летия этого события, которое должно приобрести «всецерковный и широкий общественный характер и развернуться на всем пространстве исторической Руси».

Среди значимых событий минувшего года Святейший Патриарх Московский и всея Руси особо упомянул посещение им Японии и торжества по случаю 100-летия преставления равноапостольного Николая Японского.

Святейший Владыка также отметил пятилетие подписания на амвоне Храма Христа Спасителя Акта о каноническом общении между Московским Патриархатом и Русской Православной Церковью Заграницей. Праздничные мероприятия по этому случаю прошли в Москве, а также в США и других странах русского рассеяния, в частности ознаменовались проведением в Лондоне конференции, собравшей большинство архиереев Русской Православной Церкви, которые несут свое служение за пределами ее канонической территории.

Согласно статистическим сведениям, приведенным в Патриаршем докладе на Архиерейском Соборе 2013 года, за два года Святейший Патриарх Кирилл посетил 39 епархий, некоторые из них — неоднократно. В общей сложности было совершено 45 поездок в епархии Русской Православной Церкви.

Всего со времени Поместного Собора 2009 года состоялось 102 Первосвятительских посещений епархий; за этот период Его Святейшество побывал в 66 епархиях.

В 2011-2012 годах состоялись Патриаршие визиты в пять Поместных Православных Церквей. Ряд Первоиерархов автокефальных Церквей побывали в пределах Русской Православной Церкви.

«Как Предстоятель Русской Православной Церкви я встречался с руководителями государств, входящих в территорию канонической ответственности Московского Патриархата, а также с руководителями и видными государственными деятелями других стран, принимал участие в крупных международных форумах», — проинформировал Святейший Патриарх преосвященных владык, участвующих в работе Собора.

Информационная служба Архиерейского Собора