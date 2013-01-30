Православная Церковь определит отношение к биопаспортам

На архиерейском Соборе Русской православной церкви, который начнет свою работу 2 февраля в Москве, будет сформулирована официальная позиция Церкви в отношении биометрических документов.

Об этом УНИАН сообщил источник в Украинской православной церкви.

«25 октября 2012 года на заседании Богословской комиссии УПЦ были рассмотрены вопросы идентификации личности и введения биометрических паспортов. Документ был передан в комиссию Межсоборного присутствия РПЦ, которая готовит его на рассмотрение Архиерейского Собора РПЦ», - отметил источник.

Копия документа, рассмотренного комиссией Межсоборного присутствия РПЦ, передана в УНИАН.

В документе обращается внимание Архиерейского Собора на то, что «методы биометрической идентификации противны учению Божию о человеке и неприемлемы для православных христиан как искажающие сущность человеческой природы».

«В системе идентификации личности по биометрическим документам имя заменяется биометрическими параметрами. Методы идентификации исключают участие души в процессе определения человека. Человек низводится к совокупности характеристик своего тела. Человека вынуждают добровольно согласиться с тем, что он - тело, без всякого указания на душу», - говорится в документе.

Авторы документа опасаются, что микрочип станет техническим средством, которое будет постоянно сопровождать человека.

«Невозможно проконтролировать цели и объем информации, которая содержится и передается посредством встроенного в документ микрочипа. Потому человек, предоставляя документ с чипом, заранее соглашается со всей содержащейся и передаваемой информацией. В таких условиях карточка со встроенным микрочипом становится инструментом порабощения свободной воли человека в части подачи и распоряжения информацией, так как лишает человека возможности не только контроля, но и беспрепятственного считывания информации с нее», - отмечается в документе.

«По учению Церкви человек - есть бессмертная душа, помещенная в тленное тело. Ранее идентификация осуществлялась по имени, которое и является отличительным, идентифицирующим свойством души. Узнавание человека для идентификации осуществлялось по фотографическому снимку. В такой системе отношения к человеку сообразно Промыслу Божию. Идентификация человека, как и узнавание – процессы, в которых человек участвует постоянно, соглашаясь с их результатами или опровергая. В случае согласия человек подтверждает не только свою личность, но и сущность как человека - творения Божия», - подчеркивают авторы документа.

Также в документе поднимается вопрос добровольного согласия на обработку персональных данных.

«От человека требуется согласие на использование всей информации, для любых целей. Но подчинение воли человека с помощью манипуляций или насилия некоему внешнему авторитету рассматривается как нарушение порядка, установленного Богом, на что указывается в Основах учения РПЦ о достоинстве, свободе и правах человека. После такого согласия без воли человека, но с его предварительного согласия возможны любые операции как с информацией о нем, так и с его информацией, что есть произвол по отношению к внутреннему миру человека», - отмечают богословы.

«Вероисповедание, мировоззрение, отношение к греховным деяниям, согласие с грехом или его отвержение, вся информация о душе и теле – это информация о человеке, использование которой должно находиться в постоянной зависимости от воли человека. Только сам человек должен формировать отношение к тем или иным событиям, принимать или отвергать ценности, соглашаться или нет с действиями, руководствуясь своей свободной волей. Иначе возникает угроза возможности покаяния, а значит, спасения», - подчеркивается в документе.

«Господь наделил человека свободной волей. Если человек даст согласие на обработку персональных данных – он передает полностью или частично свою волю, пусть только через распоряжение информацией, тогда как ее сообразовать с Божией волей? Что такой человек отдаст Богу, ведь Господь заповедал «сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои» (Пр. 23, 26)»

«Человеку недопустимо соглашаться на обработку персональных данных. Использование информации должно осуществляться и регулироваться законами государства, как это было и ранее», - заключается в документе.