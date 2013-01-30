Сегодня православные празднуют день памяти монахини Алипии

Православные христиане сегодня празднуют день памяти особо почитаемой подвижницы - монахини Алипии (Авдеевой), которая покоится в Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре Киева (Голосеевская пустынь).

Как сообщили УНИАН в Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре, в течение дня в обители будут совершаться заупокойные панихиды.



«Каждый месяц 30 числа в Голосеевскую пустынь к матушке Алипии приезжают тысячи паломников. Многие чувствуют ее молитвенную поддержку, по молитвам блаженной старицы к Господу получают просимое. В знак благодарности люди приносят в усыпальницу матушки живые цветы. Как утверждает народная мудрость: к пустому колодцу люди не ходят», - отметил наместник Голосеевского монастыря архимандрит Исаакий (Андроник).

По словам наместника, в день памяти блаженной поток людей начинается ранним утром и не прекращается до позднего вечера.

Также отец Исаакий рассказал о том, что много киевлян и гостей города приезжают в Голосеево в выходные. При Свято-Покровском монастыре работает Воскресная школа, где помимо изучения Закона Божьего, с детьми проводятся творческие занятия и развивающие игры. Занятия проходят каждое воскресенье после службы, в 11.00 в аудиториях Православного центра прикладных искусств. Пока дети занимаются в Воскресной школе, родители могут посетить Воскресные беседы с духовенством монастыря - узнать об основах Православного вероучения, истории религиозных праздников, о смыслы совершения Таинств, о смысле Евангелия, прочитанного на службе. В непринужденной обстановке можно получить ответ на все интересующие вопросы.

Справка УНИАН. Монахиня Алипия (Агафия Тихоновна Авдеева) родилась 16 марта (3 марта - по старому стилю) 1905 года. Была пострижена в монашество в 1940-х годах в Киево-Печерской Лавре.

В 1979 году монахиня Алипия поселилась на развалинах уничтоженной в 1926 году Голосеевской пустыни, где несла свой духовный подвиг. За безропотное несение скорбей и многочисленные духовные подвиги Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости. При жизни к матушке Алипии приходили с просьбами об исцелении души и тела, просили духовной помощи.

30 октября 1988 года монахиня Алипия отошла к Господу и была похоронена на Лесном кладбище города Киева.

18 мая 2006 года по благословению предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Владимира тело блаженной старицы перезахоронили в Голосеевском монастыре, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Монахиня Алипия пока не причислена к лику святых, вместе с тем ее почитание можно сравнить с почитанием православными христианами Матроны Московской.

Дни особого поминовения монахини Алипии совершаются 30 числа каждого месяца (в феврале - 28 числа), 30 октября, 16 марта, 18 мая, 30 августа.