В Знаменский храм прибыла точная копия иконы Божьей Матери «Троеручица»

В воскресенье вечером, 27 января, точный список иконы Богородицы «Троеручица», написанный на Афоне, прибыл в Знаменский храм Киева. С этого дня святыня будет пребывать в церкви еще месяц – до 27 февраля, и приложиться к ней смогут все желающие.

Храм открыт с 12:00 до 20:00. Расписание богослужений читайте на сайте www.pokrovkino.com

Адрес: г.Киев, ул. Лагерная, 28 б.

Как доехать: От метро «Берестейская» 10 минут пешком в сторону университета «Крок» и сразу за университетом в парке «Нивки».

Епископ Иона в Хиландарской келлии «Буразери»

Написан образ в Хиландарской келлии во имя святителя Николая Чудотворца «Буразери» на Святой горе Афон для женского подворья Киевского Троицкого Ионинского монастыря, где и будет впоследствии находиться. «Троеручица» в этой обители — особо почитаемая святыня. Чудотворный список с иконы был принесен в Киевский Троицкий монастырь его основателем — преподобным старцем Ионой из Брянской Белобережской пустыни. В этой пустыни сам старец по благословению преподобного Серафима Саровского подвизался более десяти лет.

Преподобный Иона очень любил молиться перед этой иконой. Многие жители Киева, замечая такое благоговение старца перед образом, так же стремились вознести пред ним свои молитвы и по вере получали просимое.

Икона Божьей Матери «Троеручица»

Например, в конце ХІХ века некая девица Матрона Черниенко, имевшая неизлечимо больную руку, отчаявшись найти помощь у врачей и услышав о киевском чудотворном образе, пешком из Молдавии пришла в обитель преподобного Ионы за помощью. После молитвы перед иконой Богородицы «Троеручица» она совершенно исцелилась от недуга и много благодарила Бога и Его Пречистую Матерь за явленную милость.

Недавно построенная в Киеве Знаменская церковь приписана к Ионинскому монастырю. Ее настоятелем является директор Международного фестиваля православного кино «Покров» протоиерей Александр Акулов.

Епископ Иона (Черепанов) и протоиерей Александр Акулов

Находится она в парке «Нивки». До революции здесь располагался Знаменский женский скит Ионинского монастыря, в котором монахини несли послушание с таким же строгим уставом, как и братия. В 30-е годы ХХ века монастырь, а с ним и скит, были закрыты и уничтожены. После возрождения Ионинского монастыря в начале 1990-х была предпринята попытка возродить также на исторической территории его подворье, однако ни в парке «Нивки», ни в жилой зоне строительство скита оказалось невозможным. Поэтому женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» был возведен в селе Большая Ольшанка Васильковского района Киевской области. А в память о Знаменском ските возле парка «Нивки» построили храм в честь иконы Божией Матери «Знамение».

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