«Фамильные встречи» в Лавре: общение нельзя предугадать

Неожиданным для всех оказался творческий диалог «Фамильные встречи», который прошел в Национальной исторической библиотеке 23 января.





Мероприятие ежемесячно организовывается православным семейным журналом «Фамилия» по благословению руководителя проекта, епископа Обуховского Ионы (Черепанова), для общения с читателями вне страниц журнала. Но в этот раз оно вышло также и за границы программы, сценария и регламентированных действий.

Впрочем, на то он и диалог творческий. Как свободная вода сама выбирает себе русло, так и «Фамильные встречи» при всей их запланированности каждый раз происходят по какой-то удивительной и вполне чудесной логике. Как часто и бывает в жизни: планируешь, договариваешься, готовишься, волнуешься, а Господь все управляет совсем по-другому, но, как оказывается, наилучшим образом.

Премьеры не было

На «Фамильных встречах» в Национальной библиотеке, расположенной на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, должна была состояться премьера первого фильма нового документального цикла Александра Столярова «Новые светочи России». Картина рассказывает о священномученике Владимире, митрополите Киевском и Галицком, первом архиерее, пострадавшем за Христа в новую эпоху гонений. 23 января 1918 г. Киево-Печерская Лавра была захвачена большевиками, а 25 января митрополит Владимир (Богоявленский) взошел на свою Голгофу под стенами обители.

Приуроченная к трагической дате премьера фильма не состоялась. И, как ни странно, к большому удовольствию всех, казалось бы, заинтересованных лиц.

Сначала, за два часа до начала мероприятия, у режиссера фильма неожиданно заболела жена, что исключило его из числа участников творческого диалога. Крайне огорченные организаторы решили демонстрировать фильм без возможности поговорить о нем с автором прямо в зале библиотеки. Мол, придется обсуждать искусство, «не взирая на лица».

Правильное понимание

Но первая часть «Фамильных встреч», по традиции, посвящена семейным ценностям с темой «семья на перекрестках времен и эпох». И тут случилась вторая организационная неожиданность. Руководство библиотеки предполагало, что разговоры на тему семьи будут мало интересны научным сотрудникам музеев Лавры, для которых, собственно, и проводился этот творческий диалог. Была озвучена потребность обсуждений высоких тем, разговоров о научных истинах, исторических фактах, ярких личностях…

Но 98% собравшимся в зале научным сотрудникам – женщинам, от молоденьких девушек до убеленных сединами дам, вопросы семьи оказались интереснее. Протоиерею Олегу Кожушному они, буквально, внимали. Еще бы, батюшка – кандидат богословия и филологии, опытный преподаватель Киевской духовной академии и университета Шевченко, отец троих детей и… В общем, у участниц «Фамильных встреч» сложилось правильное понимание, что о. Олега нужно видеть, слышать и читать в журнале «Фамилия».

Так и получается

Да и протодиакон Николай Лысенко, со всеми своими регалиями и яркой харизмой, произвел ошеломляющее впечатление на научную аудиторию.

Маэстро-модератор строил диалог с залом виртуозно и искренне, что создавало обстановку душевной открытости и щедрости, искренности и вовлеченности в диалог. Впрочем, тема кризиса семьи включала настолько сильно и касалась каждого столь личностно, что прерывать вопросы и ответы казалось чуть ли не кощунством.

— Давайте не будем прерывать общение, все так хорошо складывается, – предложила заведующая отделом социокультурных коммуникаций Национальной исторической библиотеки Украины Светлана Газарянц. – А фильм Столярова покажем в следующий раз и встречу с ним организуем.

Зато просветительская роль православного семейного журнала «Фамилия» в такой обстановке была совершенно очевидна. Это ли не самая продуктивная форма презентации издания! Ведь и все публикации журнала, и встречи с читателями направлены на активные размышления, живое обсуждение и совместный поиск ответов на самые животрепещущие вопросы, волнующие множество людей. Так и получается.

Участники «Фамильных встреч» получили в подарок журналы «Фамилия» и «Отрок.ua» как издания Свято-Троицкого Ионинского монастыря, а Национальная библиотека – еще и новые книги о. Олега Кожушного и издание о житии преподобного Ионы, Киевского чудотворца, на молитвы которого уповает редакция журнала «Фамилия».

Марина Богданова, "Православие в Украине".