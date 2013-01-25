В УПЦ предлагают праздновать День Киева 28 июля – в День Крещения Руси

Руководитель пресс-службы Украинской православной церкви Василий Анисимов предлагает перенести празднование Дня города Киева с последних выходных мая на 28 июля, когда отмечается День Крещения Руси.

Об этом он сообщил УНИАН, комментируя указ Президента Украины о праздновании 1025-летия Крещения Руси на государственном уровне.

«День города Киева стоило бы приурочить не к майскому цветению каштанов, а ко Дню Крещения Руси. Для Киева День Крещения стал главным событием в его полуторатысячелетней истории. Благодаря ему он именуется крещенской купелью, Иорданом и Иерусалимом наших народов, их первой духовной столицей, центром восточнославянской православной цивилизации. По значимости Крещение Руси можно сравнить разве что с Великой Победой над фашизмом. В этом уникальность нашего города, о чем мы постоянно забываем, хотя это огромный, незадействованный ресурс для его развития», - уверен В.Анисимов.

По его словам, необходимо восстанавливать православные святыни, возрождать Киев как центр православного паломничества, каким он был ранее.

«Есть много красивых городов, но Киев неповторим, благодаря своей истории, и эту неповторимость надо сделать доступной. Для этого нужна государственная программа», - считает В.Анисимов.

Он отметил, что в этом году торжества по случаю 1025-летия Крещения Руси будут отличаться масштабностью.

«День Крещения Руси – это день рождения Русской православной церкви. Сегодня это праздник государственный, международный, общецерковный. Празднования пройдут на всех континентах, в 70 странах – там, где есть приходы и епархии рожденной в Киеве Русской православной церкви. Центром торжеств, конечно, будет Киев», - отметил В.Анисимов.

По его словам, «духовные праздники преображают народ. Кроме церковных торжеств – служб, крестных ходов, принесения святынь, пройдут благотворительные и просветительские акции - фестивали, выставки, концерты, научные конференции».

В.Анисимов напомнил о том, что Международная общественная организация «День Крещения Руси» по благословению главы РПЦ, Патриарха Кирилла продолжает до конца февраля сбор инициатив по подготовке программы празднования 1025-летия Крещения Руси в Украине, России и Беларуси. Предложения можно присылать на электронный адрес info@dkr.kiev.ua

*** Международная общественная организация «День Крещения Руси» с 2007 года проводит ежегодные торжества по случаю этого праздника - в Москве, Киеве и Минске.

31 октября 2012 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил сбор инициатив и создание международного комитета по подготовке к празднованию Дня Крещения Руси в Украине, России и Беларуси.

День Крещения Руси отмечается 28 июля - в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015).