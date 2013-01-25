УПЦ создает собственный телеканал

Украинская Православная Церковь получила лицензию на цифровое вещание для создания собственного телевизионного канала. Об этом 24 января, во время работы первого Всеукраинского съезда Союза православных женщин Украины, заявил народный депутат Украины Владимир Продивус, сообщает «Православие в Украине».

Предстоятель УПЦ, Митрополит Киевский и всея Украины Владимир благословил создание телевизионного канала Украинской Православной Церкви с рабочим названием «Образ».

Комментируя событие, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко заявил:

«Для нас это очень неожиданно и радостно. Мы имеем опыт создания телевизионных программ и фильмов, но о собственном церковном телеканале могли только мечтать. Планируем создать правдивый телевизионный образ нашей Церкви. Ибо Церковь — это все мы — священники и верующие, монахи и женатые, взрослые и дети — разные люди, объединенные единой православной верой».

По словам священника, к работе над каналом планируется привлечь все телевизионные и творческие силы УПЦ, а также предоставить эфир для епархиальных проектов.

«Уже сегодня начинаем работу над концепцией вещания и идеями телевизионных проектов. С благодарностью примем и советы специалистов», — сказал протоиерей Георгий Коваленко.