Путин встретится с грузинским Патриархом Илией II

Президент РФ Владимир Путин в среду, 23 января, встретится с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым, а также с президентом Ливана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля во вторник.

"Путин проведет встречу с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым, который был удостоен премии Международного фонда единства православных народов "За особые заслуги в деле укрепления братских уз между православными народами и Церквями", — говорится в релизе.

В начале января Илия Второй отмечал 35-ю годовщину патриаршего служения и 80-летие со дня своего рождения. Путин поздравил патриарха, отметив самоотверженность его пастырского служения, и высказал уверенность, что плодотворный духовный, культурный и гуманитарный диалог станет надежной основой для дальнейшего развития отношений между Россией и Грузией.

Также на среду у Путина запланирована встреча с прибывшим в Москву президентом Ливана Мишелем Сулейманом, который тоже получил эту премию.

Как уточняется в сообщении, во время двусторонней встречи с Сулейманом планируется обсудить перспективы дальнейшего укрепления российско-ливанского сотрудничества в торгово-экономической, социальной и культурной сферах, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, в частности, в отношении ситуации на Ближнем Востоке.