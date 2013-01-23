Президент наградил орденом Ярослава Мудрого IV степени митрополита Лазаря
09:15, 23 января 2013Православие
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За заслуги перед Украиной
22 января, по случаю Дня Соборности и Свободы Украины, Президент Украины Виктор Янукович наградил орденом князя Ярослава Мудрого IV степени постоянного члена Священного Синода УПЦ митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря (Указ № 35/2013).
Эта высокая награда вручается за выдающиеся заслуги перед Украиной в области государственного строительства, укрепления международного авторитета Украины, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за выдающиеся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.
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