Президент наградил орденом Ярослава Мудрого IV степени митрополита Лазаря

22 января, по случаю Дня Соборности и Свободы Украины, Президент Украины Виктор Янукович наградил орденом князя Ярослава Мудрого IV степени постоянного члена Священного Синода УПЦ митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря (Указ № 35/2013).

Эта высокая награда вручается за выдающиеся заслуги перед Украиной в области государственного строительства, укрепления международного авторитета Украины, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за выдающиеся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.