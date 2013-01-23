Янукович дал орден «За заслуги» архиепископу Александру (Драбинко)

22 января, по случаю Дня Соборности и Свободы Украины, Президент Украины Виктор Янукович наградил орденом «За заслуги» II степени секретаря Предстоятеля УПЦ архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Указ № 35/2013). Эта высокая награда вручается за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения и многолетний добросовестный труд.

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