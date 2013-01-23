Патриарх Кирилл и Патриарх Илия II совершили Литургию в Кремле

Вчера, в день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II совершили Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, сообщает сайт Московского Патриархата.

За богослужением пели хор московского Сретенского монастыря под управлением Никона Жилы и хор Свято-Троицкого кафедрального собора г. Тбилиси под управлением Симеона Джангулашвили и Георгия Донадзе.

Молитвы и песнопения возносились на церковнославянском и грузинском языках; также на двух языках читалось Евангелие.

По окончании Литургии Предстоятели Русской и Грузинской Церквей совершили славление у мощей святителя Филиппа, митрополита Московского.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся со словом, посвященным духовному подвигу святителя Филиппа, а затем приветствовал лауреатов премии МФЕПН — Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II, М. Слеймана и В.И. Якунина.

В дар Грузинской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл передал ковчег с частицей честных мощей святого благоверного великого князя Александра Невского.

Затем к Его Святейшеству и всем участникам богослужения обратился Патриарх Илия II. Предстоятель Грузинской Церкви подарил Святейшему Патриарху Кириллу список Иверской иконы Божией Матери и образ святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.