В Донецке переданы две лампы для фототерапии недоношенных новорожденных

В Донецке в отделение недоношенных новорожденных детей ЦГКБ №3 сегодня были переданы две лампы для фототерапии, приобретенные за средства, собранные в ходе Рождественской благотворительной акции.

Как сообщили "УНИАН-Религии" организаторы акции, для сбора средств было проведено несколько благотворительных ярмарок и концерт в Центре славянской культуры. Итогом акции стала сумма в 24 тысячи гривен, которой хватило на приобретение двух ламп отечественного производства.

Сегодня в отделении побывали представители организаторов акции - настоятель Свято-Игнатьевского храма на Донецком металлургическом заводе протоиерей Георгий Гуляев (который несёт послушание и настоятеля общины Рождества Пресвятой Богородицы г. Донецка), работники Центра славянской культуры и ПрАО "Донецксталь", сотрудники БФ "Наследие".

Заведующая отделением Бронислава Василенко рассказала о том, что практически все недоношенные дети имеют повышенные показатели билирубина, который наносит вред неокрепшему организму ребёнка, поэтому для лечения крайне необходима фототерапия.

"Мы благодарны организатором акции за этот дар, который поможет спасти жизнь наших маленьких пациентов", - - отметила она.