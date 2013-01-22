В Ялте неизвестные спилили православный крест

В Крыму в городе Ялта неизвестные между празднованием Рождества и Крещения спилили православный крест на горе Крестовая над Ореандой, сообщил один из прихожан церкви Покровы Пресвятой Богородицы, информирует Корреспондент.

"Еще 6 января крест был, я обратил на него внимание, а уже 14 января я шел из храма и не увидел его. Поднялся на гору. Крест был спилен и прислонен неподалеку. Но с тропы его уже не видно, не видно и с моря", - заявил Владимир Евдокимов.

Он заметил, что крест спилили ножовкой, причем ночью, так как днем такой вандализм явно бы заметили. Протоиерей и настоятель храма Николай Доненко подчеркнул, что "это попытка преодоления христианской веры".

"Я не владею информацией о ситуации, мы можем только сожалеть, что святыня поругана и постараемся её восстановить в ближайшее время", - добавил секретарь Симферопольской епархии Александр Якушечкин.

Стоит отметить, что на горе крест был впервые установлен еще 30 сентября 1837 года, на вершине горы рядом с крестом был посажен куст лавра руками императрицы Александры Федоровны вместе с графом и графиней Воронцовыми, и великой княжной Марией Николаевной. В 1924 году власти спилили крест, а церковь восстановила его в 2008 году.

Как сообщалось 14 ноября, неизвестные разрушили памятный знак воинам Украинской повстанческой армии, установленный в селе Ясныща Бродивского района Львовской области.

РИСУ