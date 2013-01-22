Завтра «Фамильные встречи» устроят в Киево-Печерской лавре премьеру

Новый творческий диалог «Фамильные встречи» состоится 23 января в Национальной исторической библиотеке Украины, расположенной на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. В этот раз для обсуждения выбрана тема «Семья на перекрестках времен и эпох», а участниками встречи станут научные сотрудники музеев Лавры и посетители библиотеки.

Организатор мероприятия, православный семейный журнал «Фамилия», пригласил к творческому диалогу кандидата филологических наук и богословия, преподавателя Киевской духовной академии, протоиерея Олега Кожушного и писателя, сценариста и режиссера Александра Столярова. Модератором «Фамильных встреч» станет протодиакон Николай Лысенко, популярный радио-ведущий и дирижер Государственного эстрадно-симфонического оркестра. Учитывая состав участников мероприятия, обсуждение кризиса семьи и ее сохранения в реалиях современности обещает быть особо острым и интересным.

«Фамильные встречи» в Национальной исторической библиотеке представят также премьеру первого фильма нового документального цикла Александра Столярова «Новые светочи России». Картина рассказывает о священномученике Владимире, митрополите Киевском и Галицком, первом архиерее, пострадавшем за Христа в новую эпоху гонений. 23 января 1918 г. по Юлианскому календарю, Киево-Печерская Лавра была захвачена большевиками, а 25 января митрополит Владимир (Богоявленский) взошел на свою Голгофу под стенами обители.

«Фамильные встречи», как проект миссионерский, затрагивают многие важные аспекты духовной жизни человека, – говорит главный редактор журнала «Фамилия» Наталья Горошкова. – И, безусловно, не случайно совпадение дат мученической кончины митрополита Владимира и проведения нашего мероприятия в стенах Киево-Печерской Лавры».

Творческий диалог «Фамильные встречи» в Национальной исторической библиотеке будет проводиться в среду, 23 января, начало в 15.30.

Журнал «Фамилия» приглашает посетить мероприятие по адресу: г. Киев, ул. Лаврская, 9. корп. 24. Вход свободный.

Дополнительная информация по тел.: (067) 431 11 33 Марина Богданова