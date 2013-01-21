В УПЦ обсудили как праздновать 1025-летие Крещения Киевской Руси

Митрополит Киевский и всея Украины УПЦ Владимир в своей резиденции в Свято-Пантелеимоновском монастыре в Феофании принял вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко.

Во встрече также приняли участие первый заместитель министра культуры Украины Юрий Богуцкий, руководитель Службы вице-премьер-министра Украины Мария Витушок, советник вице-премьер-министра Украины Роман Тодер и директор Паломнического Центра УПЦ Владимир Телиженко.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, Митрополит Владимир выразил надежду, что церковно-государственные отношения будут плодотворными и всегда направленными на благо народа. Во время встречи участники также обсудили идеи празднования 1025-летнего юбилея Крещения Киевской Руси.