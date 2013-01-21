В Севастополе освятили Черное море

В Севастополе в праздник Богоявления освятили акваторию Черного моря и главный источник водообеспечения города - Чернореченское водохранилище.

Вначале в расположенном на территории Национального заповедника «Херсонес Таврический» Свято-Владимирском соборе прошла посвященная празднику Литургия.

После нее состоялся крестный ход с участием нескольких тысяч человек, в том числе председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимира Яцубы, главы горсовета Юрия Дойникова, представителей командования Военно-Морских сил Украины. Затем благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта совершил чин водосвятного молебна, освятил акваторию Черного моря, а также окропил присутствующих. Сотни человек в Херсонесе приняли участие в погружении в освященную воду Черного моря. Во второй половине дня также состоялся водосвятный молебен в Балаклавском районе Севастополя, у возведенного несколько лет назад на берегу Чернореченского водохранилища креста.

Освящение водохранилища осуществлялось уже в восьмой раз. Впервые оно было совершено по просьбе городских властей в момент существования угрозы обмеления водохранилища. Руководитель города В.Яцуба в комментарии журналистам выразил надежду, что после чина водоосвящения водохранилище наполнится «святой природной водой». По информации КП «Севгорводоканал», полный объем Чернореченского водохранилища составляет 64 млн. куб. м. Основная масса воды в водохранилище поступает из гряды Крымских гор, а также в результате снеготаяния, осадков в виде дождя. Освященная вода попадает из водохранилища в краны к потребителям через 10 часов.

Первый заместитель главы СГГА Сергей Савенков в эфире Севастопольской региональной ГТРК заявил, что «вопрос водообеспечения города стоит очень остро, уровень запасов воды в Чернореченском водохранилище находится на критической отметке». Он добавил, что в последние месяцы в городе проведена работа по восстановлению резервного варианта водоснабжения - ремонту 72-километрового водовода, из Межгорного водохранилища до Чернореченского водохранилища, «потому что очевидно, что Севастополь без днепровской воды не обойдется, а водовод по днепровской воде последний раз работал в 2001 году».

Водовод восстановлен за счет собственных, оборотных средств КП «Севгорводоканал», и за счет выделения средств из резервного фонда городского бюджета. «Сейчас мы попросили у Кабинета министров Украины денег на закупку воды для Севастополя (Межгорное водохранилище находится на территории Автономной Республики Крым, в отличие от Чернореченского водохранилища, Севастополю не принадлежит – УНИАН), потому что это серьезные суммы, которые у нас не предусмотрены», - добавил С.Савенков.