В Москву прибыл Патриарх всея Грузии Илия II

12:51, 21 января 2013
Православие
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Состоялся праздничный ужин

20 января в аэропорту Внуково состоялась торжественная встреча Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Вечером председателем ОВЦС митрополитом Волоколамским Иларионом был дан ужин, на котором присутствовали члены грузинской делегации во главе с Католикосом-Патриархом Илией II.

Со стороны Московского Патриархата на мероприятии присутствовали также епископ Солнечногорский Сергий, протоиерей Николай Балашов, протоиерей Игорь Якимчук.

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