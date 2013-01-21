В Москву прибыл Патриарх всея Грузии Илия II

Состоялся праздничный ужин

20 января в аэропорту Внуково состоялась торжественная встреча Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Вечером председателем ОВЦС митрополитом Волоколамским Иларионом был дан ужин, на котором присутствовали члены грузинской делегации во главе с Католикосом-Патриархом Илией II. Со стороны Московского Патриархата на мероприятии присутствовали также епископ Солнечногорский Сергий, протоиерей Николай Балашов, протоиерей Игорь Якимчук.

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