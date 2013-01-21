В Москву прибыл Патриарх всея Грузии Илия II
12:51, 21 января 2013Православие
0
Состоялся праздничный ужин
20 января в аэропорту Внуково состоялась торжественная встреча Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
Вечером председателем ОВЦС митрополитом Волоколамским Иларионом был дан ужин, на котором присутствовали члены грузинской делегации во главе с Католикосом-Патриархом Илией II.
Со стороны Московского Патриархата на мероприятии присутствовали также епископ Солнечногорский Сергий, протоиерей Николай Балашов, протоиерей Игорь Якимчук.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter