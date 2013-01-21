Архиепископ Бориспольский Антоний возведен в сан митрополита

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и Всея Украины Владимир во время праздничной Божественной Литургии в день Крещения Господня в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре возвел в сан митрополита викария Киевской епархии, архиепископа Бориспольского Антония (Паканича).

Владыка Антоний является ректором Киевской духовной академии и семинарии (с 2007 года), постоянным членом Священного Синода УПЦ (секретарь Синода), управляющим делами УПЦ, Председателем Учебного комитета при Священном Синоде.

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