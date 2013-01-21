Митрополит Иларион: На первое место мы должны поставить Божию правду

В воскресенье 20 января, в день празднования Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион совершил Божественную литургию в московском храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке. Митрополиту Илариону сослужили сотрудники ОВЦС в священном сане и клирики прихода, сообщает сайт ОВЦС.

В архипастырском слове, обращенном к прихожанам, митрополит Иларион, в частности, сказал:

«Проповедь Иоанна Крестителя предшествовала проповеди Спасителя. Предтеча Господень говорил приходившим к нему людям: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное» (Мф. 3; 2). И когда Господь наш Иисус Христос после того, как принял Крещение от Иоанна, вышел на проповедь, о чем мы слышали в сегодняшнем Евангельском чтении, Он начал Свою проповедь именно с этих слов Иоанна Крестителя: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Тем самым Христос засвидетельствовал всему народу, что Он пришел не проповедовать какое-то новое учение, но «исполнить закон и пророков» (см. Мф. 5; 17), то есть для того, чтобы восполнить то, чего недоставало в проповеди пророков, последним из которых был Иоанн Креститель.

Слова эти напоминали людям о необходимости приносить покаяние. Но что такое покаяние? Это не просто раскаяние в совершенных злых поступках, потому что все люди совершают ошибки, злые дела, и все — каждый по-своему, в той или иной степени - раскаиваются в этом. В раскаянии самом по себе нет для человека никакой пользы, если оно не перерастает в покаяние, то есть состояние души, основанное на ощущении того, что приблизилось Царствие Небесное.

Мы должны помнить, что живем и совершаем те или иные поступки по своему усмотрению, но за каждый наш поступок и каждую мысль мы дадим ответ на Страшном суде Божием. Если человек учится жить так, чтобы каждый свой поступок измерять правдой Божией, как это делал святой Иоанн Креститель, то он действительно приносит покаяние, и не только одноразовое покаяние после совершенного злого поступка — вся его жизнь становится путем покаяния и путем к Царствию Небесному.

Иоанн Креститель был человеком, который всегда проповедовал правду Божию и, невзирая на лица, говорил людям то, что сказал бы им Бог, если бы они встретили Его лицом к лицу. Поэтому иной раз святой Иоанн был очень строг к приходившим к нему. Он говорил: «Порождения ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего Божьего гнева? Приносите достойные плоды покаяния» (см. Мф. 3:7-8). Это как будто бы оскорбительные слова, но из Евангелия мы знаем, что много другого говорил Иоанн Креститель, утешая людей. Казалось бы, какое утешение в том, что вас называют «порождения ехиднины»? А утешение заключалось в том, что Предтеча Господень открывал людям глаза на духовное состояние, в котором они пребывали, и каждый человек отходил от него обновленным, ибо что-то открывалось ему. Он иногда говорил совсем простые слова: о том, что они просто должны честно исполнять свои гражданские обязанности, никогда не обманывать, никого не обижать. Но и эта простая проповедь была необходима людям, чтобы пробудить их чувства, чтобы наставить их на путь покаяния.

Когда Господь Иисус Христос начал Свою проповедь, Он не просто призывал людей к покаянию, но призывал человечество к полному переосмыслению всех жизненных ориентиров. Он призывал людей к тому, чтобы они Бога и правду Божию поставили на первое место, а все остальное выстраивалось в их жизни вокруг единой правды Божией, которая освещает всю жизнь человека, помогая ему отличать добро от зла, а если он совершит зло, приносить покаяние.

Господь учил Своих учеников, что покаяние не есть некий акт, который совершается раз, два или три после того, как человек совершил ошибку или злой поступок. Спаситель учил, что покаяние должно быть постоянным состоянием жизни человека, поскольку это не просто раскаяние в содеянном, но и изменение образа жизни, связанное с тем, что человек ощущает присутствие Царства Небесного рядом с собой.

Невозможно иным способом достичь покаяния, кроме как через чувство присутствия Божия в нашей жизни. Потому что просто так заставить себя раскаяться в тех или иных поступках, во-первых, несложно, а во вторых, такое раскаяние не приведет человека к тому, чтобы отказаться от своих греховных привычек и наклонностей, которые есть у каждого человека. У каждого есть слабости, которые невозможно преодолеть просто человеческой силой — для их преодоления нужна благодать Божия.

Покаяние, к которому звал Иоанн Креститель, покаяние, которое заповедовал Сам Господь Иисус Христос и которому нас учит Церковь, – это путь ежедневного предстояния перед Богом и молитвы о том, чтобы Господь помогал строить нашу жизнь в соответствии с Его учением и Божественными заповедями. Покаяние нужно приносить не только когда мы приходим на исповедь, чтобы получить допуск к святому Причастию, но каждый вечер, когда мы встаем на молитву и читаем повседневное исповедание грехов. Это исповедание должно быть не просто формальным перечислением грехов, описанных какими-то другими людьми. Каждый день своей жизни мы должны заканчивать, вспоминая, что совершили доброго или злого, и просить у Господа прощения за все неправедное или злое.

Но и этого недостаточно. Мы должны каждый день и каждый час, помня о том, что у нас всегда есть выбор между добром и злом, выбирать добро. И всякий раз, когда мы становимся на распутье между тем, совершить ли добрый или злой поступок, мы должны вспоминать Самого Господа и Его святых,которые не останавливались перед человеческой неправдой, проповедуя правду Божию, — таких, как Иоанн Креститель. Мы должны вспоминать таких людей и ставить их себе в пример, стараться подражать им в собственной жизни».

Владыка Иларион призвал верующих просить у Господа такую же твердую веру, какую Он давал Своим пророкам и святым; просить, чтобы Господь давал силы идти по пути покаяния, заповеданному Им для каждого, давал чувствовать Свое присутствие и приближение Царствия Небесного.