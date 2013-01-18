Интронизация Предстоятеля Православной Церкви в Америке состоится 27 января

Интронизация Блаженнейшего Митрополита Тихона на престол Предстоятеля Православной Церкви в Америке состоится в Свято-Николаевском соборе в Вашингтоне 26-27 января 2013 года.

В субботу, 26 января, будет совершено всенощное бдение. В 9.00 утра 27 января состоится Божественная литургия и чин интронизации. В богослужении примут участие члены Священного Синода Православной Церкви в Америке, сообщает сайт OCA.

Профессор Дэвид Дриллок, председатель департамента Литургической музыки и переводов, будет управлять сводным хором, который включит певчих собора и других приходов региона. Репетиция состоится в кафедральном соборе в субботу, 26 января.

Православных священнослужителей, желающих принять участие в богослужении 27 января, просят привезти золотые облачения и собраться в соборе к 8.00.

Архиепископ Филадельфийский и Восточно-Пенсильванский Тихон (Моллард) избран Предстоятелем Православной Церкви в Америке на 17 Соборе Православной Церкви в Америке 13 ноября 2012 года.

Предшественник владыки Тихона, митрополит Иона (Паффхаузен) подал в отставку с поста Предстоятеля Православной Церкви в Америке 7 июля 2012 года.

Правмир